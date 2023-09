La visita de las hijas de María Teresa Campos, Terelu y Carmen Borrego, al presidente Pedro Sánchez en Moncloa sigue trayendo cola. Un encuentro que tuvo lugar apenas unas horas antes de la misa funeral por la periodista celebrada en Madrid, y al que asistieron multitud de famosos y hasta tres representantes del gobierno socialista: Pilar Alegría, María Jesús Montero e Isabel Rodríguez.

Muchas han sido las especulaciones sobre el motivo de la visita y si fue a iniciativa de Pedro Sánchez o bien Terelu Campos y Carmen Borrego. Al principio se señaló que el motivo era poner en marcha algún tipo de reconocimiento u homenaje a una de las pioneras del periodismo femenino en nuestro país, pero la realidad no ha tardado en imponerse.

Así lo contó en esRadio la periodista Paloma Barrientos, antigua colaboradora de María Teresa Campos. "Ella tenía una sección de actualidad, "Su señoría es persona", y no quería venir nadie. Yo la organizaba y tenía la suerte que muchos jefes de prensa los conocía. Y al final pasaron todos. Se daban codazos por salir. Uno de los que venían y más llamaba para salir era Pedro Sánchez, cuando no le querían en su partido, cuando no le querían en ningún sitio. Teresa lo traía a la tertulia. Desde ahí viene ese agradecimiento por parte de Sánchez a Teresa a través de las hijas".

El presidente en funciones, pues, quiso tener un detalle con las hijas de María Teresa Campos. La periodista Pilar Vidal da otra versión complementaria, explicando en Espejo Público que Sánchez recordaba con afecto especial la entrevista que Teresa le hizo en Qué tiempo tan feliz antes de convertirse en presidente del Gobierno. Fue tras el programa cuando ambos se hicieron una fotografía muy especial que la malagueña guardaba con especial cariño. Y por ello Sánchez invitó a las hermanas Campos a Moncloa, para dedicarles dicha instantánea como homenaje a su madre.