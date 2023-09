Las hijas de Bertín Osborne salen en su defensa en medio del revuelo mediático

Después de las declaraciones de Encarna Navarro en el programa Espejo Público hace una semana, el nombre de Fabiola Martínez ha vuelto a sonar con fuerza ya que la cantante aseguró que mantuvo relaciones con Bertín Osborne durante 15 años, lo que significaría podría haberle sido infiel a su mujer en su matrimonio. Aunque estos días Fabiola se ha negado a comentar el nuevo escándalo, este miércoles ha roto su silencio en una conocida revista.

La que fuera colaboradora de televisión ha dejado claro que no sabía nada de deslealtades y que su relación con el presentador nunca fue abierta, aunque a lo mejor se lo tendría que haber planteado. Eso sí, se ha mostrado muy clara: "Si Bertín fue infiel, él ensució el matrimonio". "Le quiero como persona y padre de mis hijos, pero ya no tiene nada que ver conmigo", ha sentenciado Fabiola en esta entrevista en el que también ha hablado del papel del cantante como padre, asegurando que "no puedo hacer que Bertín sea el padre que me gustaría".

Este mismo miércoles las hijas de Bertín, Claudia y Eugenia, se han dejado ver en la inauguración de una marca de ropa y donde también han hablado de su padre. Como no podía ser de otra manera, han defendido su papel y han reaccionado por primera vez a la entrevista de Fabiola.

Claudia nos confesó que Bertín "ha sido un padre muy particular" porque siempre ja trabajado mucho pero "ha estado ahí en los momentos que tenía que estar y le tenemos mucho cariño porque es una gran persona". La hija del cantante dejó claro que se lleva "súper bien" con Fabiola, pero no ha leído la entrevista que ha dado en exclusiva: "No sé nada".

En cuanto al encuentro del cantante con Gabriela Guillén, tal y como publica la revista Diez Minutos, Claudia se mostró rotunda: "Y en este tema no me voy a meter". Asegura que conoce a la fisioterapeuta y prefiere no hablar de si sus hijas compartirán tiempo con el bebé que espera: "Yo de este tema no quiero hablar".

Por otro lado, también se ha pronunciado Eugenia Osborne, que definía a su padre como "un padre muy especial, diferente, comparado con lo que he visto en mis amigas", pero aclaraba que "es diferente pero es muy buen padre, la verdad" y que siempre les ha dado, tanto a ellas como a sus hermanas, "mucha libertad".

En cuanto a las declaraciones de Fabiola en la revista, la modelo aseguró que no las ha leído, pero confirmó que "nos llevamos súper bien, de hecho el otro día estuve en su casa". "Esa parte de la vida de mi padre es la vida de mi padre" y prefiere no meterse en cómo era su relación de pareja. "El tema de las relaciones es mejor no entrar, es que al final es mi padre y no entro en esa parte de su vida". Sobre su futuro hermano, Eugenia cree que tiene que mejorar la relación con Gabriela por el bien del pequeño porque parece que tiene en mente querer saber de él y estar en contacto: "La verdad que por el niño habrá que hacer un esfuerzo".