Boris Izaguirre y Tamara Falcó: una amistad que va por buen camino

Un año más se han celebrado los Premios Chicote en la coctelería más emblemática de Madrid, que lleva su nombre. En esta ocasión se cumplía su noveno aniversario, y estos galardones se han convertido en todo un clásico.

Uno de los primeros en llegar fue Boris Izaguirre, que fue uno de los premiados, al igual que Susana Griso, Alejandro Amenábar, Cruz Roja o Josep Pedrerol, entre otros. El venezolano estaba feliz por haber sido uno de los elegidos.

"Llevo 29 años en Madrid y aquí coincidí una noche con Pedro Almodóvar y Pablo Alborán, él estaba al fondo y me vino a saludar, y me llamó la atención lo guapo que era. Así fue como nos conocimos".

Al preguntarle por Tamara Falcó y como estaba su amistad después de la crisis a consecuencia de un articulo que escribió sobre ella que le sentó muy mal tanto a ella como a su madre Isabel Preysler, contó que las cosas iban por buen camino. "Esta vez va a ser estrictamente nuestro, he procurado que esto no se convierta en una noticia. Para mí fue muy importante el encuentro y lo que hay que hacer es aclarar cuanto antes todo lo que sucedió. Tamara y yo estamos organizando un encuentro en el que estemos los tres. Lo que sí es cierto es que está muy feliz, y no hay que agobiar preguntando cuando va a ser mamá".

Para Boris, "Tamara será en un futuro una magnifica madre, yo lo veo así. Yo como padre ya no me veo, tengo una edad, y Rubén y yo estamos muy bien así. Al principio de casarnos sí nos lo planteamos , pero ya no. Ahora estoy en Atresmedia encantado con mis dos nuevos programas, es la primera vez que trabajo en esa cadena".