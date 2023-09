Susanna Griso asistió puntual a cita que cada otoño organiza el Museo Chicote para hacer entrega de sus galardones. La presentadora del magazine Espejo Púbico, que desde hace 18 años se emite en Antena 3, no puede estar más feliz.

"Este local lo conocí al poco tiempo de llegar a Madrid, hace 25 años, y me contaron toda la historia de Ava Gardner y demás. Me encanta venir, y después de tantos años, estoy recogiendo su premio, que me hace mucha ilusión. Estoy muy contenta con el programa después de tantos años, y con los nuevos cambios hemos alcanzado una etapa de madurez",

Así lo contó Susanna Griso: "La parte política de actualidad, la tenemos muy consolidada, y en la parte de entretenimiento teníamos que dar un paso más, y estoy convencida que el programa va a crecer todavía más, con la nueva dirección. El entretenimiento me encanta y era un poco mi asignatura pendiente. También me alegro mucho por Sonsoles, lo está haciendo francamente bien, nos queremos mucho y nos damos muchos ánimos por los pasillos.

Es más, la periodista asegura no creerse "lo de las reinas de las mañanas, siempre he sido muy modesta. Me ha sorprendido para bien Gloria Camila, me habían hablado maravillas de ella, y estoy muy contenta con este fichaje". Así lo contó.