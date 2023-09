Las últimas semanas no han sido fáciles para Jorge Javier Vázquez. El presentador de Badalona llegó a ser una de las estrellas televisivas más cotizadas y consiguió meterse al público en el bolsillo gracias a su particular forma de hacer televisión. Su andadura en Sálvame no solo revitalizó las audiencias de Telecinco, algo flojas en aquel año 2009, sino que logró instaurar un nuevo género que revolucionó la prensa del corazón, dando protagonismo a los propios colaboradores y dejando de lado a los famosos 'de toda la vida'.

El formato se mantuvo en antena durante 14 años, los dos últimos marcados irremediablemente por el caso Rocío Carrasco, algo afectó directamente a los datos de audiencia, que menguaban con el paso de las semanas. Finalmente el programa fue cancelado y hace dos semanas, Jorge Javier tuvo la oportunidad de regresar a la cadena que tantas alegrías le dio con un nuevo formato, Cuentos Chinos, alejado de la prensa del corazón, de la política y más centrado en el entretenimiento. Espacio que pretendía competir con un gigante como El Hormiguero y otros formatos asentados como First Dates o El Intermedio.

Cuentos Chinos, producido por La fábrica de la tele, no solo no ha cumplido las expectativas que la cadena se había marcado sino que ha llevado a Telecinco a cosechar datos más propios de canales secundarios, llegando acercarse a las cifras de La2 en esa misma franja horaria. Dos semanas en las que el programa agonizaba con cada una de sus emisiones, llegando este martes a marcar un preocupante 5,8% de share que hacía insostenible su permanencia en antena debido al ‘efecto arrastre’ que esto provocaba en las emisiones posteriores como El musical de tu vida o Gran Hermano VIP.

El mayor fracaso de La fábrica de la tele

Este miércoles a última hora de la tarde Mediaset España confirmaba que Cuentos Chinos desaparece definitivamente de su programación y a partir del próximo lunes emitirá resúmenes de Gran Hermano VIP. Una noticia que ya ha tenido reacción por parte de Jorge Javier Vázquez en sus redes sociales: "Llegué al vecindario dispuesto a quedarme mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por la nubes!", comienza el presentador, reconociendo la dura competencia que hay en el access prime time. "No ha podido ser", continúa.

Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera y Wyoming. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) September 28, 2023

En la publicación aprovecha para felicitar a Pablo Motos, Carlos Sobera y el Gran Wyoming por tantos años "de éxitos": "Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera y Wyoming (…) Estrellas porque permanecen en la franja gracias a lo que todos buscamos al empezar un programa: el éxito. Toca hacer las maletas y, como nos dijo ayer Manuela Carmena: 'Seguir confiando en la vida. Siempre'".

El mensaje concluye con una disculpa de Jorge Javier a sus espectadores por no haber conseguido "encontrar la llave" de su complicidad: "Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda". Por el momento, se desconoce si Mediaset ya se plantea el regreso del presentador en algún otro formato pero todo parece indicar que por el momento van a dejar descansar su imagen después del estrepitoso fracasa de su nuevo proyecto.