Sonsoles Ónega habla sobre la guerra de audiencias y su nuevo amor: "Ya no necesito ligar"

Completamente eufórica tras coronarse en las últimas semanas como la 'reina de la tardes' liderando con el programa Y ahora Sonsoles por delante de TardeAR y La plaza, Sonsoles Ónega acudió este jueves a El Hormiguero para hablar sobre cómo está viviendo esta 'guerra' de audiencias, la nueva temporada televisiva e incluso se atrevió a hablar sobre cómo se encuentra su corazón.

"A las 8 de la mañana tengo el ojo abierto para ver las audiencias, es un juicio constante para volverte loco", reconoció. Y lo cierto es que la presentadora de Antena 3 puede estar más que satisfecha al haber conseguido fidelizar a un público que cada tarde siguen su programa a pesar de la fuerte competencia que hay en esa franja horaria con la imbatible serie La promesa de TVE y principalmente TardeAR, el nuevo programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco.

A pesar de todo, Y ahora Sonsoles puede presumir de ser el magacine más visto de la tarde: "Las noticias ya están dadas por la mañana, no sabes si compites con una serie, con fútbol... No tienes un enemigo claro, tienes muchos rivales. Creo que la tarde es más sosegada que la mañana que es más frenética. Lo que hago antes de entrar al plató es el pino. Lo he hecho siempre pero con la edad se me acentúan las manías y lo relaciono con cosas, ahora el pino con las audiencias. Si son malas, hago el pino para sacudir las malas energías y ya bajo al plató".

Más allá del estrés que suponen los datos de audiencia y la realización de un programa diario en directo, Sonsoles Ónega vive uno de sus momentos más dulces en su vida privada. A sus 45 años, divorciada del padre de sus hijos Carlos Pardo, la periodista disfruta ahora una historia de amor con un financiero llamado Juan, con el que ha encontrado la estabilidad: "Ahora ya no necesito ligar", bromeó con Pablo Motos. "Antes si quería conocer a un señor o a un chicuelo tenía que ir con mi flequillo, porque me siento más segura con él. Eso sí, si me lo quito no me reconoce nadie".

El inversor financiero que ha conquistado el corazón de Sonsoles también estuvo casado y se separó hace unos años. La pareja, que se conoció a través de unos amigos en común, inició su relación a finales del año pasado, aunque desde entonces han conseguido mantener su historia alejada de los medios.