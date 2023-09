Oriana Marzoli huye de España y anuncia acciones legales contra 'Gran Hermano VIP'

Oriana Marzoli ya está fuera de la casa de Guadalix de la Sierra. La venezolana llegó a esta nueva edición de Gran Hermano VIP con la promesa de no abandonar antes de tiempo y dispuesta a demostrar que también puede hacer reality shows en nuestro país. Cabe recordar que en los últimos años Oriana se ha convertido en toda una experta de este tipo de concursos a nivel internacional: su paso por los programas chilenos Doble Tentación y Amor a prueba fueron una auténtica revolución, convirtiendo a la concursante en una celebridad en Latinoamérica. Más tarde probó suerte en Grande Fratello VIP en Italia, donde no solo encontró el amor sino que se coló en la final logrando un segundo puesto.

En España no le han ido tan bien las cosas: su participación en Supervivientes apenas duró unas horas, siendo sustituida por su entonces pareja, Tony Spina. La venezolana se vio superada por la situación extrema de la isla y no pudo continuar. Unas horas duró también su primer paso por la casa de Guadalix de la Sierra en el año 2018. En aquel momento, el programa dio un giro de tuerca al formato metiendo a los concursantes en una versión destartalada y sucia de su famosa casa, donde incluso tenían que vivir con animales. Una sorpresa que no gustó a Oriana que pidió salir de la casa tan solo 48 horas después.

Dos versiones de su ‘abandono’

En esta ocasión su salida ha ocurrido varias semanas después de comenzar el concurso. Lo cierto es que la concursante parecía cómoda con sus compañeros y pese algún amago de abandono provocado por las ganas de ver a su pareja Danielle del Moro, nada hacía presagiar que Oriana dejase la casa por segunda vez. Fue el programa Así es la vida el primero en dar la noticia este viernes, asegurando que había sido una decisión de la propia participante. Apenas unos minutos después llegaba la confirmación por parte las cuentas en redes sociales de Mediaset y Gran Hermano Vip donde se aseguraba que, efectivamente, Oriana había abandonado la casa incumpliendo la promesa que hizo en el estreno del programa.

Pero la cosa se fue complicando a lo largo de la tarde y es que las cuentas fan de la venezolana comenzaron a especular con la idea que de no se estaba contando la verdad sobre su salida. Rumores confirmados por la propia Oriana, que dejaba claro que ella no había abandonado el concurso sino que había sido invitada a salir, amenazando con llevar este tema a los juzgados: "Cualquier información oficial o extraoficial que dice que yo he abandonado es falsa de toda falsedad. Ya se sabrá toda la verdad para lo cual me reservo el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes".

Aunque no está confirmado por ninguna de las partes, parece que todo podría estar relacionado con el novio italiano de Oriana, quien tendría que haber entrado en la casa como concursante de pleno derecho. Al parecer, la pareja habría pactado con la productora la entrada de Danielle unos días después del comienzo del concurso sin embargo su aparición hace unas semanas en el casa, donde tuvo un grave altercado con la dirección al no permitirle ver a su novia, habría echado para atrás a la productora alegando que no le sería concursante por su reacción violenta y proteger así al resto del casting.

Tras su salida a primera hora de la tarde del viernes, Oriana se dirigió al aeropuerto, donde fue captada por algunos de sus seguidores, ataviada con la ropa que llevaba en la casa, con las maletas aún precintadas y con el colgante imantado donde colocan el micrófono. Allí tomó un vuelo a Verona, donde se reencontró con su novio por lo que presumiblemente no la veremos este domingo en el debate presentado por Ion Aramendi a pesar de que su presencia fue anunciada.