Rosalía y el misterio del anillo de Rauw Alejandro: ¿reconciliación a la vista?

Después de dos meses alejada del foco mediático, Rosalía ha vuelto a vida pública con más fuerza que nunca. Y es que la confirmación de su ruptura con Rauw Alejandro entre rumores de infidelidad, así como los extraños movimientos del puertorriqueño en redes sociales y en sus conciertos, terminaron por afectar irremediablemente a su estado anímico. Esta semana la catalana reaparecía en la Semana de la Moda de Milán y después ponía rumbo a París donde ha celebrado por todo lo alto su 31 cumpleaños. Aparición que nos ha dado una pista sobre su situación sentimental.

Han sido los propios seguidores de la cantante los que se han percatado de un detalle que tiene que ver con Rauw Alejandro y el anillo de compromiso que este le regaló antes de la ruptura. En su aparición en el desfile de Prada en Milán, Rosalía lució la joya, aunque de una forma muy especial, algo que hizo saltar las alarmas sobre una posible reconciliación.

En lugar de llevar el anillo en el dedo, Rosalía lució la pieza en uno de sus aretes, algo que por supuesto no pasó desapercibido entre los fans que la esperaron para saludarla a la puerta del hotel de Milán y cuyas fotografías no tardaron en viralizarse en redes sociales. En cambio, otros fieles de la artista aseguran que no se trata del anillo de compromiso sino de otro muy parecido. De ser el mismo, Rosalía le habría realizado una serie de modificaciones para alejarlo de la alhaja original que tantos recuerdos le traerá sobre lo que pudo ser.

Rosalía con el misterioso anillo

Según publicaron los medios internacionales, el anillo, de la firma Jessica Flinn-Allen, tiene un precio de 183.000 dólares y está formado por una alianza de corte clásico, oro blanco, con un llamativo diamante al centro y otras piedras preciosas de menor tamaño engarzadas formando un triángulo.

Y es que aunque Rosalía ya no lleve la joya en su dedo anular izquierdo, los fans de la pareja se niegan a creer que ya esté todo escrito entre ellos y no dejan de indagar y buscar pistas en sus redes sociales deseando encontrar evidencias que apoyen su teoría de la reconciliación. Solo hay que echar un vistazo a las cuentas fan tanto de Rauw como de Rosalía, donde se fantasea diariamente con un encuentro entre ellos y comparten vídeos de otra época deseando que estas románticas estampas vuelvan a repetirse.