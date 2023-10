Bertín Osborne estalla en un mensaje a Pipi Estrada entre rumores de una nueva amante

Bertín Osborne intervino en el programa Fiesta para, cansado de los rumores sobre sus relaciones amorosas, tratar de aclarar la situación. Todo comenzó cuando el colaborador Pipi Estrada recibió un mensaje durante el directo del programa en el que Bertín estallaba ante lo que estaba ocurriendo en plató.

"¿De verdad que no hay ahí nadie más sensato que tú? ¿Es todo una broma? Estoy en Portugal, en la finca de un amigo cazando, me han contado lo que dicen ahí porque aquí no lo veo y no sé si reírme o llorar. Por cierto, desde junio no veo a Gabi, ¿no puede alguien poner cordura en esto?", dijo un enfurecido Bertín para atajar rumores.

Todo ello durante una emisión en la que, según Amor Romeira, estarían a punto de salir a la luz nuevas amantes de Bertín Osborne además de las conocidas hasta ahora.

"Tengo una amiga a la que Bertín estuvo cortejando", dijo, señalando que estarían a punto de salir a la luz nuevos asuntos sentimentales del cantante (o tres, añadió Kike Calleja).

El nuevo interés de Bertín sería de Valencia, se dedica a la música y ha estado en un reality, contó Amor Romeira en el programa de Emma García.

La fecha clave para saber si Bertín ha estado coqueteando con varias mujeres a la vez, dijo la colaboradora, sería el 23 de febrero de 2022, cuando "ya estaba roneando" con esta nueva mujer a la que aseguró que la ayudaría en el mundo de la música.