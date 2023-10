Juan Peña: "Estoy pasando un momento muy bueno a todos los niveles"

Juan Peña no para de trabajar, y no solo en España, porque el jerezano es requerido en diferentes países fuera de nuestras fronteras. "No me puedo quejar, aunque también es cierto que mi trabajo siempre me lo he tomado muy en serio, y nadie te regala nada. Ahora acabo de lanzar un nuevo single, porque lo de un disco está prácticamente obsoleto. Su título es "El timón de mi alma", y con él vuelvo a mis orígenes, es más sureño, más de mi tierra, Jerez. El sur me tira mucho, por muchos motivos. El color, la alegría, no solo me refiero a España, a mi me encanta Miami, donde trabajo mucho, y también me apasiona París, que es la ciudad de la luz y el amor.

"Este tema -explicó- lo ha compuesto David de María, y yo también he participado. Está gustando mucho, y estoy muy contento porque llevo muchos años sin parar, y afortunadamente estoy viviendo un momento muy bueno a todos los niveles. El día 4 de noviembre tengo que ir a Miami, a Cayo Vizcaíno, porque actúo en un evento que se llama El Rastrillo 305, donde estaré con Carlos Baute, y el 25 vuelvo a la República Dominicana, donde se va a montar una feria como las de Sevilla o Jerez, con casetas. Va a ser todo muy andaluz. Van a ir empresarios muy importantes a nivel internacional, con chefs españoles como Ramón Freixa, Toño Pérez de Atrio , y Josean Alija". Así me lo contó.

Pérez Gimeno y Juan Peña. | Archivo

A nivel personal, Juan está feliz con Sonia González, una relación muy consolidada desde hace 10 años y de la que nació Tristán, que ya tiene 8 años. "Es un niño muy bueno, muy sano, le encanta el deporte, y cuando hay tiempo me gusta que me acompañen y que mi hijo vea en lo que trabaja su padre. Sonia está muy bien, con ganas de regresar a la televisión; lo dejó cuando se quedó embarazada y decidió cuidar al niño. El 6 octubre a su padre, al gran torero Dámaso González, le ponen una placa en la plaza de toreos de Las Ventas, y como te puedes imaginar, nos hace mucha ilusión".