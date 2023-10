Mediaset desmonta a Oriana Marzoli y explica la verdad sobre su abandono

El conflicto entre Oriana Marzoli y Mediaset España está lejos de acabar. Mientras que la venezolana asegura que fue invitada a abandonar la casa de Gran Hermano VIP contra su voluntad, la productora y la cadena insisten en que fue ella misma la que activó el protocolo de abandono al transmitir en varias ocasiones su deseo de salir al ‘súper’. "Cualquier información oficial o extraoficial que dice que yo he abandonado es falsa de toda falsedad. Ya se sabrá toda la verdad para lo cual me reservo el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes", escribió Oriana en sus redes sociales al hacerse público el abandono, amenazando con tomar acciones legales contra los responsables del reality.

Ante las insinuaciones de Oriana en su perfil de Instagram, la organización del programa ha dado toda la información sobre cómo y cuando y se activó el protocolo de abandono que terminó con la concursante en la calle: "Tras la salvación de Álex Caniggia se escucharon gritos desde el exterior de 'Álex, ganador'. Fue entonces cuando Oriana entró al confesionario y allí recriminó a Gran Hermano que no reprendiera a Álex por haberle llamado 'ridícula' en la gala en directo. Oriana se encendió y decidió abandonar la casa", explicó Lara Álvarez este lunes en el resumen diario.

"¿Te quieres ir del concurso?", le preguntó ‘el súper’ en varias ocasiones, a lo que Oriana respondió afirmativamente, pidiendo salir del confesionario: "Sí, no aguanto más. Ábreme. Ábreme (…) Os quedáis con esta persona que me insulta y lo permitís y ya está. Como lo permitís todo, pues ya está. Créeme que yo si sé hacer mi carrera bien. Entonces vas, se lo permites y yo me voy. ¿Me puedes abrir la puerta, por favor? Porque no pienso seguir soportando injusticias a otra. A mí no", continuó.

Oriana consideró que el programa no había reprendido lo suficiente a su compañero por sus palabras durante la gala, cargando incluso contra la presentadora Marta Flich: "Conmigo sois injustos y encima tengo que permitir que me insulten (…) Os juro por Dios que me voy a pasar todo el día diciendo que en Gran Hermano se permiten los insultos y me vais a tener que grabar en algún momento. Lo voy a estar diciendo todo el día", amenazó a la organización, insistiendo en su deseo de salir de la casa.

La versión de Mediaset

La organización explicó que el protocolo de abandono es un proceso largo que se activa cuando un concursante responde "sí" a la pregunta: ¿Te quieres ir del concurso?. Oriana activó el protocolo el pasado viernes y todo se puso en marcha. Tal y como le pidió al ‘súper’, salió del confesionario a una sala anexa que tienen habilitada para este tipo de situaciones y es ahí cuando Oriana traslada a los trabajadores que volverá a la casa si se cumplen una serie de exigencias.

"Se le escucha y mientras se trasladan sus peticiones a la cadena de mando dejamos que Oriana regrese a la casa donde se encuentran sus compañeros ensayando la prueba semanal. Tras realizar la consulta de las exigencias de Oriana se deniegan por completo por ser incompatibles con 'GH' y una vez ella entiende que esas exigencias no han sido satisfechas, mantiene su decisión de irse, ahora sí, sin vuelta atrás", continuó Lara Álvarez.

"En ese momento Oriana vuelve a entrar en la casa ya que considera que nadie puede tocar sus pertenencias pero, eso sí, sin contacto con sus compañeros. Ésta es la secuencia de los hechos. La fotografía completa. También queremos destacar que el programa dispone de atención médica continuada. Los concursantes son atendidos por un equipo médico independiente que realizan un diagnóstico y, de ser necesario, prescriben el tratamiento o medicación que consideran adecuado. Dicho esto, la vida en directo continúa", concluyó.