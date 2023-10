Gabriela Guillén necesita tiempo para ella misma y el bebé que está esperando y por este motivo ha hecho maletas y ha viajado sola a la costa de Huelva. De esta manera la futura madre del hijo de Bertín Osborne se aleja de las polémicas y se centra en recuperarse del susto que hace unos días la llevó a urgencias. Este miércoles la revista Semana lleva en su portada instantáneas de su viaje en las que se puede ver a la joven muy pensativa, reflexionando sobre los cambios que han tenido lugar en su vida y sobre el pequeño que muy pronto nacerá.

Y es que el embarazo no está siendo nada fácil para Gabriela: desde que se hizo público su estado ha visto cómo no han dejado de surgir polémicas sobre el padre de su hijo, Bertín Osborne. Hace apenas unos días el artista volvió a ser noticia de nuevo por la confesión de Encarna Navarro, quién dijo haber sido su supuesta amante durante más de 15 años. Informaciones que no están siendo fáciles de gestionar para Gabriela, quien trata de no hacer declaraciones públicas sobre asuntos que no tienen que ver con ella y su pequeño.

Eso no quita que hace algún tiempo se viese obligada a pedir la baja médica, una decisión que refleja lo complicados que están resultando estos meses para ella. Por este motivo, estos días ha viajado a Huelva, donde se la ha podido ver en bikini luciendo una abultada barriga, pues ya está de seis meses. Aunque la relación con Bertín parece no tener vuelta atrás, lo cierto es que Gabriela espera y desea que el padre de la criatura esté muy pendiente del bebé tras su nacimiento.

En el reportaje también la vemos encendiendo velas a la Virgen del Rocío, dice Semana que "para pedir que su embarazo llegue a buen término".