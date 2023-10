Bigote Arrocet sigue con sus mezquindades sobre las Campos y habla sobre una segunda entrevista

Edmundo Arrocet sigue con su mezquino ataque a María Teresa Campos y sus hijas. Durante la emisión del domingo del programa Fiesta, el chileno llamó en directo a Pipi Estrada para abundar en sus declaraciones publicadas en la revista Diez Minutos.

Una entrevista en la que aseguró que la difunta se quiso casar con él para dejarle una pensión, y en la que aseguró que ejerció de "cuidador nocturno" de la veterana periodista.

Edmundo Arrocet, todavía desde España, aseguró por teléfono que sus hijas, Carmen y Terelu, nunca estaban ahí para ella. "Allí solo estaba yo 24 horas, los que más iban a visitar a Teresita eran Alejandrita y José María (el hijo de Carmen Borrego), los demás casi no pasaban por allí, entonces no pueden saber". "A Carmen nunca la he visto viviendo en esa casa", dijo en reiteradas ocasiones.

Sobre uno de los aspectos más tristes desvelados por las hijas de María Teresa, que las ausencias continuadas y sin explicación de Bigote entristecían a su madre, Bigote aseguró que "le decía que se viniera conmigo, pero ella no quería por su miedo a volar, cuando ella no se venía conmigo yo estaba todo el tiempo en contacto con ella, le hacía videollamadas y le mandaba fotografías".

Sobre las críticas por tan desafortunada entrevista justo después del funeral de Teresa, opinó: "Cuando escucho hablar de mí me entra la risa, vivir 24 horas en una casa no es lo mismo que venir de visita", dijo al respecto.

Sobre las infidelidades, se rió: "Lo último que he escuchado de mí es que tengo implantes en el pelo". Y sobre una presunta segunda parte de la exclusiva, dijo no tener "nada preparado".

Ante una impertérrita Alejandra Rubio, también dio su versión de las polémicas con Gustavo, chófer y mano derecha de María Teresa Campos y del que dijo tener "muy buen recuerdo". "Él es quien más sabe de la vida de Teresita, porque ahí conocíamos lo que sucedía los que estábamos 24 horas al día, no los que pasaban una o dos horas por la casa".