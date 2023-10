Federico Jiménez Losantos dio su primera entrevista en televisión en años este 9 de octubre de la mano de Ana Rosa Quintana y su programa TardeAR en Telecinco. El presidente del Grupo Libertad Digital y director de Es la mañana de Federico (esRadio) recordó que la última charla que concedió en la pequeña pantalla fue precisamente a la presentadora en 2009, cuando presentó su libro de poemas La otra vida: Haikus de la nieve, del agua, de la luz y de la niebla.

Durante su conversación, Ana Rosa quiso saber de dónde viene el interés del periodista por la prensa del corazón, que tiene su hueco cada día en el programa matinal de esRadio con la Crónica Rosa, una sección que siguen cada día miles de personas a través de las ondas, el podcast y Youtube "Esto fascina a todo el mundo, es que te lo sabes todo. Yo aprendo mucho de corazón contigo", confesó la presentadora de TardeAR.

La pasión por la prensa rosa nació durante su infancia. "Cuando yo era crío, en mi pueblo todo era en blanco y negro menos las revistas de corazón que tenía mi madre, que eran de colores. Veía a Grace Kelly, El baile de la rosa... Me gustaban sobre todo las que tenían mucha letra. Yo quería letra, letra, leer", recordó, haciendo hincapié en la diferencia entre las coloridas publicaciones y sus tebeos favoritos de aquella época, que solo tenían dibujos. "Entonces en las revistas del corazón venían historias fabulosas que yo no entendía bien. Eran de amor, de intrigas, las tragedias, Soraya, la princesa de los ojos tristes... Todo aquello me fascinaba de crío porque no tenía que ver con Orihuela del Tremedal [su pueblo de nacimiento]".

"Hay gente que se avergüenza. ‘¡Ay, las revistas de peluquería! Pues a mí siempre me han encantado", confesó. Sus personajes favoritos en la actualidad son Tamara Falcó e Iñigo Onieva, cuyas idas y venidas se comentan constantemente en Es la mañana. "¿Durarán mucho o poco?", preguntó Ana Rosa. "Yo creo que cuando la madre le dijo ‘te lo hará otra vez’..." bromeó.

En esta línea, Jiménez Losantos contó una divertida anécdota que protagonizó Tamara con su amigo, el escritor Mario Vargas Llosa, entonces pareja de Isabel Preyser. "Cuando tuvo covid, Mario estuvo muy mal, incluso vinieron los hijos porque creían que no salía. Pues había grabado una entrevista en una televisión alemana y el perro de Tamara la estropeó. Tiró una cámara y Mario con un cabreo monumental. Cuando cogió el covid y cuando salió casi de la fosa, dijo ‘yo no voy a morir al lado del perro de Tamara’", contó entre risas.