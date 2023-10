La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González y Beatriz Cortázar para pasar revista a toda la actualidad de la crónica social. Centrada en el acto protagonizado el pasado viernes por Mario Vargas Llosa, que reapareció para presentar la Cátedra Vargas Llosa, promovida por la Fundación Internacional para la Libertad, que reunió por tercer año consecutivo a destacados exponentes de la cultura, la política y el mundo académico.

El propio Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana en esRadio, relató de primera mano lo allí vivido centrándose en la verdad de la relación entre el escritor y su exmujer Patricia Llosa, que recibió en el núcleo familiar al Nobel tras su ruptura con Isabel Preysler.

Y es que el que la familia de Vargas Llosa esté unida de nuevo no significa que el matrimonio entre Patricia y Mario esté restaurado como se pensaría. "Patricia esta encantada de que Mario se haya reintegrado a la familia. Y él está encantado de que su hijo Gonzalo esté cerca. Estaban todos y allí los dos", dijo Losantos.

No obstante, la "realidad de la situación familiar" es que pese a ello, "ella está en casa con él pero duerme en el hotel". Es decir, "Patricia está encantada de que Mario esté en la familia pero no con ella". "Mario no vive en Lima, ahí solo fue la toma de posesión. No es verdad que hayan vuelto a casa. Vivir en Lima es complicado y tendría que hacer reformas. Pero no están viviendo juntos".

Tal y como añadió la periodista Beatriz Cortázar, "Isabel Preysler rompió algo que había que romper. Fueron muchos años de un matrimonio llevando su agenda". Lo único cierto es que ahora, con la familia unida de nuevo, "Preysler no existió", dijo Jiménez Losantos, confirmando que de la socialité filipina "ni se habla".

Patricia Llosa, la única que no estaba presente en el acto junto a su hija Morgana -ambas estaban en Nueva York- no pudieron disfrutar de un nuevo homenaje al patriarca de la familia.