Así se gestó la falsa polémica de Aitana y sus bailes de "contenido ponográfico"

Aitana se encuentra inmersa en su gira Alpha Tour, que arrancó el pasado 1 de octubre en Valencia y se alargará hasta diciembre con el broche de oro en el WiZink Center de Madrid. La cantante ha dado un vuelco a su imagen y su carrera optando por sonidos más maduros y coreografías de lo más sensuales. Un cambio necesario para su trayectoria que algunos han calificado como "vulgar" y otros, según ha trascendido en las últimas semanas, "inapropiado para niños".

¿Qué hay de cierto en que los padres de los fans menores de edad se han escandalizado por los bailes de Aitana? La polémica nació, como es habitual, en Twitter. Una usuaria llamada Karen McCluskey escribió un mensaje que rápidamente se volvió viral en el que denunciaba el contenido "pornográfico" de la actuación. "Acabo de estar en ese concierto con mi hija de siete años y hemos tenido que irnos de allí al igual que muchos padres con sus hijos. Esperamos un concierto familiar y para los niños. Espero que Aitana pida perdón por esta actuación tan pornográfica".

Karen McCluskey no existe y detrás de esta cuenta está un usuario llamado Luis (@rariiiiisima), pero su broma sobre los bailes de Aitana caló hondo y llegó hasta las tertulias televisivas. De hecho, su nombre real ya se puede ver otra de vez después de haberlo cambiado por el falso, incluso ha trascendido que la fotografía de perfil que utilizó es de Jessica Ross Phillips, una política británica miembro del Partido Laborista.

Con el último concierto en Málaga ha vuelto la falsa polémica, e incluso hay medios que se han aventurado a adivinar que las lágrimas de Aitana en el Auditorio Municipal se deben al mal trago por las críticas. Ella misma se apresuró a desmentirlo. "Aitana se derrumba en su último concierto tras las críticas recibidas por sus coreografías", escribió un conocido medio digital, a lo que ella contestó con rotundidad: "No, la verdad que no. Mi estado emocional ahí es por una canción de mi setlist que me da esa emoción cuando la canto. Nada que ver con lo otro, lo otro todo bien".

En los últimos diez días, Aitana ha recibido apoyo de numerosos rostros conocidos del mundo del entretenimiento por la bola generada. Es el caso de Eva González: "En mi humilde opinión, es una artista y expresa su arte de la manera que ella considera (...) Aitana es ideal haga lo que haga, vaya el público que vaya y es una de las mejores artistas que tenemos en este país y con eso es con lo que nos tenemos que quedar".

También la animó la cantante Ruth Lorenzo: "Yo no sé si lo habéis visto, pero yo para nada veo a una mujer como la están describiendo. La veo empoderada, bella, y a quien no le guste, pues que no vaya al show (...) Está creciendo como ser humano, como artista, y lo que está haciendo en el escenario es absolutamente maravilloso".