Cruce de amenazas y acusaciones entre Pilar Vidal y Carmen Lomana tras el robo en su casa

Carmen Lomana sufrió el pasado domingo un asalto a su vivienda de Madrid a manos de dos hombres encapuchados que consiguieron "reventar" la puerta de entrada. La colaboradora de televisión se encontraba en el interior de la vivienda y consiguió encerrarse en su habitación mientras llamaba a seguridad. Al parecer, Carmen trabaja los domingos fuera de casa y está ausente siempre a la misma hora, un dato que conocían los ladrones y aprovecharon para entrar.

"Estaba en su casa preparándose para ir a trabajar cuando oyó un ruido tremendo porque habían reventado la puerta, entonces aparecieron dos hombres enormes y encapuchados, ella salió corriendo, cogió una barra de hierro y se encerró en una habitación hasta que llegaron los de seguridad", dijo José Manuel Parada en el programa Fiesta.

Todavía con el susto en el cuerpo, la socialité atendió amablemente a los medios de comunicación que se acercaron hasta su domicilio para interesarse por ella y el suceso. "He bajado para daros las gracias y que no tengáis que estar esperando aquí tanto tiempo", dijo a los reporteros durante el directo del programa Espejo Público. Sin embargo, cuando llegó el momento de responder las preguntas desde el plató, la conexión se volvió muy incómoda por un rifirrafe con la periodista Pilar Vidal.

"Me alegro de que estés bien y que no te haya pasado nada. Dices que tienes un trauma pero yo te he visto entrar desde el robo en todas las cadenas de televisión, con lo cual entiendo que esta noche no has podido dormir", dijo Vidal sorna. Mientras Lomana explicaba con tranquilidad su situación, Gema López echó más leña al fuego haciendo hincapié en que "Pilar está poniendo en entredicho el suceso". "O bien no te lo crees o bien dices que está encantada con el protagonismo que ha adquirido a través de él", añadió con maldad.

Sorprendida, Lomana preguntó si se refería a ella con lo de "estar encantada". "Qué casualidad que haya una oleada de robos a famosos y justo seas tú la única famosa de Madrid señalada por el robo. Qué quieres que te diga... Quiero pensar que no pero me haces dudar (...) Solo te ha faltado estar con el ministro del Interior. ¿También te ha llamado?", espetó Pilar Vidal, que se interesó por si hubo algún objeto robado, algo que la Policía le ha aconsejado a Lomana que no desvele.

Muy feo que Pilar Vidal ponga en duda el robo a Carmen Lomana.

El mentir sería un delito, una denuncia falsa. pic.twitter.com/5gHVnpJkMw — Andrés Fco. (@Frances42353183) October 10, 2023

Carmen, que atendió "por deferencia" al programa, no podía salir de su asombro. "No me gusta nada lo que estás diciendo. Me has puesto entredicho, has dicho ‘qué casualidad’. ¿Piensas que es un montaje, que cuando me tenía que ir al programa [La Roca] le dije a unos encapuchados con chándal que subieran a casa y rompieran la puerta y todo lo demás? No necesito eso, soy suficientemente conocida y querida como para que mucha gente cuando se ha enterado se preocupe", contestó dolida.

La conversación subió de tono hasta el punto de que Carmen se vio en la obligación de pararle los pies a la periodista. "Como sigas diciendo impertinencias a lo mejor vas a tener problemas con alguno". Vidal le respondió: "¿Me estás amenazando? Solo te pregunto... No te han robado, Carmen. Solo te digo que no soy la única espectadora que cree que lo has agrandado...".

Muy dolida, la colaboradora volvió al día siguiente a Espejo Público para denunciar los comentarios de su compañera. "Vamos a ver, que esto no es Sálvame, que aquí no se viene a destrozar personas y a ponerlas en entredicho. Y si no me creéis, pues es vuestro problema".