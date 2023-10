El elogio a Leonor de Federico Jiménez Losantos y las risas con Letizia y 'Mamma Mía'

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González y Paloma Barrientos para comentar todos los temas del momento, incluyendo el besamanos y el desfile del Día de la Hispanidad que se produjo el jueves, y en particular, la serie de momentos entrañables e históricos que dio la princesa Leonor durante el día.

Jiménez Losantos lo tiene claro y alabó el resultado de todos los fastos protagonizados ya por Leonor y su padre: "La Corona no es un poder, es un símbolo de la unidad y permanencia de España. Y ves a una preciosidad de dieciocho años con el padre, que también hay que verlo, y ves que el mensaje es ‘detrás del padre, voy yo’. Esto continúa y eso te da alegría y seguridad. Y luego el desfile, con toda la participación. Con un ritmo extraordinario. La impresión que daba es de estar orgulloso de este país. España tendrá a Pedro Sánchez, que ojalá lo echen, pero qué país tenemos".

Esta imagen de "solvencia, elegancia, pero contenida, no hortera" se vio reforzada por una serie de anécdotas como el ya famoso intercambio de miradas de Leonor con sus padres al ver llegar a dos cadetes amigos de la Academia Militar de Zaragoza. La explicación para Paloma Barrientos es sencilla: ella no esperaba su presencia, que fue orquestada en secreto como una sorpresa. "La princesa de Asturias no tenía ni idea, era la gran sorpresa, y de ahí efectivamente la sonrisa".

La periodista no cree en la hipótesis de que se trata de un entrañable episodio de enamoramiento. "Ha salido perfecto, ella está feliz, cómo no va a estarlo. Y estos bigardos guapos e imponentes", dijo Jiménez Losantos en esRadio, sospechando que hay algo más que sorpresa en la mirada. "No es la misma sonrisa. Lo hemos visto todos. ¿Qué tiene que ver para la cara que ponen los reyes?", aseguró al respecto.

Otra de las anécdotas de la recepción posterior al besamanos vino de la mano de Paloma Barrientos, presente en el evento, que desveló en esRadio otro peculiar momento de humor entre madre e hija, o Reina y Princesa. Con motivo de la presencia en los futuros premios Princesa de Asturias de la actriz Meryl Streep, Letizia dijo a un corrillo de periodistas que "teníamos que pedir entrevistas. Y una coreografía con ella como en Mamma Mía", añadió en referencia a su famosa película musical. "Entonces la Princesa miró a su madre y se echó a reír como diciendo: ‘Pero qué dices’. Lo que suelen hacer los hijos cuando los padres dicen algo así en público".