Tamara Gorro estalla en redes sociales tras los últimos rumores: "Sois gentuza"

Tamara Gorro ha estallado este fin de semana en redes sociales. Tras su dolorosa ruptura con Ezequiel Garay este verano corrieron no pocos rumores de que la pareja se había reconciliado. Incluso llegaron a "huir" a Roma este Puente de la Hispanidad, una escapada que resucitó todas estas informaciones.

La colaboradora de Y ahora Sonsoles se ha visto obligada a explicar de nuevo el estado de su relación con Ezequiel, un tanto cansada ya de que se especule con su situación. "Hace un tiempo, para mí el suficiente, decidí que las redes sociales iban a dejar de ser una presión para mí. Llega un punto que si no las controlas te llegan a superar", empieza quejándose.

"Yo no me escondo, lo que quiera hacer lo hago porque me da la gana. ¿Hago daño a alguien? Esto va para los cotillas y va a ser la última vez que me pronuncie", continuó, atentado su enfado de manera progresiva.

Y aclaró su estado con Ezequiel, su ex y padre de sus hijos Sheila y Antonio. "Yo estoy divorciada: juzgado, papel y juez, no separada. Soy una persona soltera igual que Ezequiel. De ahí en adelante no tengo porqué decir nada. Quien quiera pensar que hemos vuelto, allá tú, piénsalo eres libre. Adelante".

"Quien quiera pensar que hemos vuelto y no lo contamos, bravo. Quien quiera pensar que nos vemos de vez en cuando porque nos apetece estar juntos porque nos echamos de menos, bravo. Quien quiera pensar que vamos poco a poco y no nos queremos adelantar para no cometer los mismos errores, bravo y quien quiera pensar que nunca nos hemos divorciado, pues bravo también".

Tras esto, Tamara Gorro ha querido lanzar un mensaje a aquellos seguidores que sí "la respetan y la apoyan". Pidiendo perdón por ello anunció, cansada, que no va a publicar más contenido en próximos días y mientras dure su viaje a Roma. "No me apetece alimentar a la gentuza". La colaboradora de Sonsoles Ónega anunció que se iba a la calle con Ezequiel, pero sin "esconderse de nada".