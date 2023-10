Victoria Federica y Roca Rey en 'Fearless': el torero con tanto tirón que hasta lo reconoce la izquierda

La periodista Katy Mikhailova acudió a Es la mañana de Federico para presentar el último número de su publicación Fearless, donde aparece Victoria Federica de Marichalar junto al torero Andrés Roca Rey y otros amigos cercanos posando en la lujosa portada.

Roca Rey, que no suele conceder entrevistas, se atreve a posar con sus amigos -incluyendo Victoria Federica, con la que ha habido rumores de romance- pese a su timidez natural. En la entrevista, el torero cuenta cómo es convivir con la muerte en su oficio. En lo personal, asegura que le molesta el conformismo y se reconoce como muy casero. Leer biografías y escuchar rancheras son algunos de sus gustos y aficiones.

La portada con Vickyfede y Roca Rey | Fearless

"Tengo que ser sincera, contamos con una colaboradora, Berenice Lobatón, hija de Paco Lobatón y muy amiga de Andrés", y ese fue con su contacto para aparecer en la revista. "Lo bueno es que aunque tratamos personajes de sociedad, somos muy blancos y cuidamos mucho todo", dijo Katy Mikhailova en el estudio de esRadio sobre cómo consiguió al torero.

Alberto Espinosa, subdirector de la revista, estuvo también presente en la entrevista. Y dijo, como prueba de que la revista es un proyecto ambicioso (del que en apenas unas horas verá la luz su nuevo número en los kioskos), que el posado de Roca Rey requirió "muchas horas, de diez de la mañana a cinco de la tarde, con una comida real en la que nos divertimos pero en la que se siguieron haciendo fotos".

Preguntado por la "tensión sexual" de Victoria y Andrés, Espinosa tiró balones fuera asegurando que lo que son es "muy amigos, se llevan fenomenal, tienen bastante confianza y son un grupo de amigos que van a todas partes, van a Sevilla a verle…". Espinosa definió a Roca Rey como una persona casi "germánica" en sus entrenamientos, por lo metódicos e intensos que son.

Roca Rey y Victoria Federica | Fearless

"Es increíble el tirón en redes sociales de Roca Rey, donde le ponen de influencer. No sé si los medios de izquierda tratan de blanquearle por ser torero", dijo Mikhailova, alabando el enorme tirón en redes del torero. Así "consigue que la gente joven se sume a la tauromaquia".

Roca Rey no puso peros a la entrevista ni a ninguna pregunta concreta. Requirió, eso sí, de varias reuniones previas para poder centrar agendas, por lo ocupado que está. En la revista le preguntaron, eso sí, si a Roca Rey le gusta la hamburguesa vegana, y la respuesta dijo mucho a todos de su carácter: "A mí me gustan las cosas de verdad. Todo gira en torno a la verdad del torero, las cosas de verdad". Por último, aseguró que "no me consta que tenga nueva novia, la verdad", dijo Espinosa sobre la vida sentimental -intensa- del torero.