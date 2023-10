Jorge Javier señala a TVE por sus críticas a la boda de Isa Pantoja: "Sus argumentos dan pena"

La boda de Isa Pantoja y Asraf Beno continúa generando titulares: las sonadas ausencias de Isabel Pantoja y Kiko Rivera, una invitada expulsada antes de la ceremonia o la fugaz aparición de Jorge Javier Vázquez en el evento han sido más protagonistas que los propios novios. Entre los programas de televisión que han analizado este enlace está Mañaneros, presentado por Jaime Cantizano en TVE. Allí una de sus contertulias, la periodista Pepa Jiménez, que ha regresado recientemente a los platós después de años alejada, calificó la boda de "paripé" y criticó el "surrealista" papel de Jorge Javier.

"Esto es un paripé, como en cualquier boda que se hacen paripés, que las hay", comenzó Jiménez. "De famosos y de no famosos. Pero no me digáis que eso es una ceremonia. Yo soy religiosa y una ceremonia es cuando te casa un cura. Aquí no había". Y añadió: "O un notario. Pero ellos ya se habían casado. El viernes no fue una boda, fue un paseillo". Pepa, lejos de callarse, aprovechó también para desvelar "una realidad" de Jorge Javier Vázquez, que ejerció de padrino ante la ausencia de Isabel Pantoja: "Era el padrino y llegó con el tiempo justo para hacer las fotos y marcharse. Es surrealista todo".

La reacción de Jorge Javier no se hizo esperar y, aprovechando que tiene tiempo libre desde que Telecinco fulminó su programa Cuentos Chinos, contestó a la periodista a través de sus redes sociales señalando también a TVE por tener estas "representaciones en una televisión pública": "Esa gente de bien que no nos representa en la televisión pública. Da pena escuchar esos argumentos tan ramplones en la televisión de todos", escribió en Twitter.

El presentador de Telecinco cree que este tipo de espacios y comentarios hace que los jóvenes "estén dejando de ver la tele":

Esa gente de bien que no nos representa en la televisión pública. Da pena escuchar esos argumentos tan ramplones en la televisión de todos. Luego nos preguntamos por qué los jóvenes están dejando de ver la tele. pic.twitter.com/FARxoCFUkD — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) October 17, 2023

Un nuevo golpe para Jorge Javier que aún continúa recuperándose del batacazo que supuso su vuelta a la televisión con Cuentos Chinos. Un desastre de audiencias que obligó a Telecinco a fulminar sin miramientos el programa de La fábrica de la tele. Desde entonces, el de Badalona sigue buscando su hueco en la nueva Mediaset donde al menos a corto plazo no se espera su aparición.