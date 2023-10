Genoveva Casanova ha demostrado sus habilidades culinarias junto al chef Alfonso Castellano para dar a conocer los últimos modelos de horno y demás de la firma de electrodomésticos LG. La mexicana, según comentó, ya se encuentra muy recuperada del infarto pulmonar que sufrió hace unos meses, que le pudo costar la vida. "La doctora me salvó, porque cuando me vio, se dio inmediatamente cuenta de lo que tenía y actuó de manera precisa. Estuve muy grave, y Cayetano estuvo conmigo en todo momento. Él resolvió todos los temas burocráticos y hospitalarios, tenemos una relación espléndida". Así lo contó.

Carlos Pérez Gimeno y Genoveva | Archivo

Su aspecto no puede ser mejor, está realmente guapa. "Me encuentro bien, pero todavía no estoy totalmente recuperada. Este contratiempo de salud me ha servido para para priorizar muchos aspectos de la vida. Estoy muy orgullosa de mis hijos, Amina y Luis, les echo mucho de menos. Viven un Inglaterra en ciudades diferentes, aunque se ven a menudo. Se están labrando su futuro, son muy trabajadores. Los dos tomaron la decisión de ser anónimos , Amina tuvo un momento de dudas cuando le ofrecieron unos trabajos, pero se lo pensó y decidió rechazarlo, y no se arrepiente. Están muy felices, y desde luego cuando no quieres ser famoso, es posible conseguirlo.", declaró.

Cuando le pregunté la relación de Cayetano con sus hermanos, su respuesta fue muy clara. "No me meto en cuestiones que afecten a los hermanos, yo siempre voy a apoyar a Cayetano, es el padre de mis hijos y la persona que quiero. Ellos discuten, se arreglan y vuelven a discutir, son temas que a mí no me incumben. Mi exmarido y yo nos queremos mucho, y estoy encantada de verle feliz con su novia Bárbara, con la que tengo muy buena relación. Cada una nos hemos dado nuestro sitio, y nos respetamos mucho".

Con el chef Alfonso Castellano | Archivo

Genoveva comentó lo bien que lo ha pasado en Masterchef a pesar de ser una de las primeras en ser eliminada. "Ha sido una experiencia muy positiva; es muy duro pero merece la pena. Con todos mis compañeros, me llevo muy bien". Al preguntarle por Paloma Cuevas dijo que no tenía nada que comentar.