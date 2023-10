Chabeli Navarro advierte a Bertín Osborne por su mal humor: "Saldrán muchísimas más cosas"

Bertín Osborne reapareció este jueves ante las cámaras en un evento en Sevilla. Bastante malhumorado y sin ganas de hablar ante los medios de comunicación que se encontraban en el acto, el presentador gritó su negativa de hacer cualquier declaración sobre las polémicas que ha habido estos últimos meses en su vida.

Este viernes Europa Press ha hablado con Chabeli Navarro, una de sus supuestas amantes, sobre la actitud del presentador, que no le ha llamado nada la atención. Muy contundente, no dudó en mandar un consejo a Bertín tras el altercado con la prensa: "Que se relaje un poquito, que se tome las cosas con más calma porque saldrán muchísimas más cosas cuando Gabi hable y seguro que hablará algún día".

La empresaria asegura que Bertín "tiene carácter cuando se mosquea" y deja claro que "su primera reacción es siempre la que cuenta, siempre". Además, afirma que todo lo que le ha sucedido estos meses al cantante le está pasando factura: "Hombre claro. Si le visteis ayer mosqueado y explotó, por algo será".

Chabeli desconoce si es cierto que Osborne ha dejado de hacerle transferencias económicas a Gabi, pero sí que ha desvelado que "conmigo cumplió con lo que me dijo que se me iba a dar, conmigo sí que se comportó en el tema económico". Por eso, "me cuesta creer que con ella no cuando va a ser la madre de su hijo, eso lo debería aclarar Gabi. Pero conmigo se comportó bien, me cuesta creer que con ella no vaya a cumplir".

En cuanto a las informaciones que apuntan que Gabriela Guillén podría hablar públicamente, Navarro comentó que siempre está jugando con la ambigüedad: "Esta mujer dice siempre voy a contar pero nunca habla... Ojalá hablara, ojalá". Además, no dudó en mandarle un consejo: "Que siga feliz con su embarazo y que cuando ella quiera decidirse a hablar que hable".

Por último, al preguntarle por su proceso judicial con el cantante, confesó que "está en standby, se lo tendríais que preguntar a la parte de Bertín" y aseguró que está tranquila: "Yo tengo mis abogados y estoy muy bien asesorada. Siempre he hablado bien asesorada esta vez y estoy tranquila como siempre. Muy tranquila".