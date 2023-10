Sonsoles Ónega acudió a Joaquín El Novato, donde afrontó con buen humor la entrevista del exfutbolista y se abrió en canal sobre su etapa previa en Telecinco antes de dar el gran salto en solitario a Antena 3.

Sin ir más lejos, Sonsoles reconoció que hubo algunas etapas profesionales en Telecinco en las que acababa llorando en casa cada noche. Fue cuando dio el paso a presentadora poniéndose al frente de Ya es mediodía, dejando atrás su larga etapa como corresponsal en el Congreso para los Informativos de Pedro Piqueras.

"Era enfrentarme a lo desconocido. Eso me daba mucho miedo. Aquello fue un momento clave en mi carrera. Evidentemente, yo sabía que tenía que coger ese tren, pero no sabía si iba a estar a la altura", contó. "Yo sabía hacer mis crónicas, mis 25 segundos para Pedro Piqueras, y el oficio que implica ser reportero, pero el plató tiene otras reglas".

En ocasión, la presión de llevar todo un programa en solitario pudo con ella. "El verano de 2018 era de llorar todas las noches. Yo me metía en la cama y me preguntaba '¿Pero qué necesidad?". Y a ello se añade la presión diaria de las audiencias: "Sientes que es tu responsabilidad y que si no hay un buen dato es por tu culpa".

Durante su etapa en Telecinco, Ónega también participó en el reality La casa fuerte, otra experiencia completamente diferente. "El entretenimiento es muy complicado. Hacer realities fue una experiencia enriquecedora, que me permitió valorar lo difícil que es hacerlo".

Fue, en definida, todo un cambio de registro: "Yo tenía un perfil muy marcado de periodista de actualidad y hubo gente que criticó lo del reality. Ahí te das cuenta de que los prejuicios lo único que hacen es paralizarte. Tú vas a seguir siendo tú haciendo un reality, un programa de actualidad o estando de reportera en la calle".