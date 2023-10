Merche, madre soltera de una niña que adoptó en la India, no olvida a Álex Casademunt

Merche, cantautora relevante de los últimos tiempos, ha vivido dos experiencias amorosas que han marcado su vida. En tanto la primera no la ha olvidado, durante los cinco años que convivió con el también cantante Alex Casademunt, la segunda le resultó muy desgraciada tras siete años junto a Arturo Requejo. Alex falleció en un trágico accidente de tráfico a los treinta y nueve años, en 2021. Y en el pasado mes de junio le dedicó un homenaje, tras estrenar en primavera una canción en su recuerdo. Muy reconocida por su magnífica voz, Merche ha aparecido en programas de televisión ejerciendo de jurado, y también imitando a estrellas de la música en Tu cara me suena. Mujer temperamental, atractiva y de gran corazón, madre soltera de una hija que adoptó en la India, tras una larguísima tramitación que duró seis años. Se llama Ambika y cuenta actualmente trece años. Es, según sus palabras, el ser que más quiere en este mundo, sin la que la vida le sería ingrata después de sus dos inestables relaciones amorosas.

Mercedes Trujillo Callealta es natural de Cádiz, donde nació hace cuarenta y nueve años. Su madre, bailarina, la empujó desde muy niña a cantar en público al descubrir sus condiciones vocales. Y así, desde su más tierna infancia, la pequeña fue dándose a conocer con sus gorjeos, en la capital conocida como "Tacita de plata" donde abunda la gracia carnavalera; precisamente su padre estuvo siempre muy relacionado con las comparsas y chuflas del teatro Falla, escenario que la futura gran cantautora pisó más de una vez de jovencita. Hubo una época en la que se anunciaba como Luna, hasta que decidió ser Merche para los restos.

El estilo musical de Merche es un tanto ecléctico pues lo mismo salta de la balada al pop latino. O bien le da por escoger un tema de Police o de su ex vocalista Sting a ritmo de bulería; o una copla. Así, en Tu cara me suena, donde hizo un buen papel, se reveló como una excelente imitadora de Juanita Reina.

En su afán por darse a conocer en toda España estuvo a punto de ser elegida para competir en Eurovisión. No lo logró. Con sus condiciones tanto como intérprete y compositora, fue logrando sus propósitos a través de sus discos. Sus títulos más divulgados: "No me pidas más amor", el principal de todos ellos, que los productores de "Gran Hermano" eligieron para incluirlo en el programa y también los de la serie de Canal Sur "Arrayán"; "Te lo mereces", "Una y otra vez", "Abre tu mente", "Cal y arena"…Como instrumentista, domina la guitarra y toca también el piano.

Y un día, cuando acababa el siglo XX, es decir el año 2000 (que no es el de su comienzo como erróneamente creen millones de personas todavía), Merche se enamoró de uno de los concursantes de Operación Triunfo, el catalán Alex Casademunt. Atractivo, de agradable carácter, se convirtió en el compañero de Merche a lo largo de cinco años, rompiendo en 2005. Lo sintió Merche y lo tuvo siempre en su memoria. Cuando Alex falleció en 2021, como ya apuntamos al principio, Merche lloró su desaparición, como todos los compañeros del difunto, que se había granjeado el cariño de ellos por su agradable carácter. Tanta huella dejó Alex en el corazón de Merche que junto a Chenoa participó en un homenaje en su memoria, este verano,donde interpretó entre lágrimas al final de su canción la titulada "Este lunes": la compuso pensando en él.

Merche quería ser madre. Por razones en las que no entramos decidió hacerlo mediante una adopción. No sabemos si dio sus pasos para conseguirlo en España. Lo que sí hizo fue intentarlo en la India. Ya decíamos que fueron seis años los que tuvo que esperar hasta tener entre sus brazos a la pequeña Ambika, una niña morenita que ha colmado de felicidad la vida de Merche.

Transcurría 2013 cuando a la vida de la cantautora gaditana llegó uno de los concursantes de Gran Hermano, el vasco Arturo Requejo, su pareja desde 2013 hasta 2020. Según éste, quiso a Ambika como si fura su propia hija. Pero Merche acabó desilusionada de su amante por diversas razones; le era infiel, y en realidad lo único que pretendía es beneficiarse de la popularidad de ella para lograr algunos beneficios. Discutían a menudo en su última época y acabaron rompiendo su relación.

Desde hace tres años Merche no ha querido emparejarse con nadie más. Con sus apariciones televisivas y el cariño que sostiene con su hija, va transcurriendo la vida para esta muy estimada cantante.