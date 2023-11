Fátima Florez: pareja de Javier Milei y su crisis tras las elecciones

8 / 12

Pelea familiar

Según varios medios argentinos, Fátima tuvo una fuerte discusión con Karina Milei, hermana del líder libertario, lo que provocó que la actriz no subiera al escenario tras conocerse los resultados. "La pelea durísima fue con Karina, que obligó a todos a no saludar a Fátima y que no quería que vaya al festejo, mientras que Milei se enojó hasta el punto de amagar a renunciar a la candidatura si su hermana no le pedía perdón", dijo el periodista Diego Brancatelli.