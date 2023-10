Chabelita comparte las fotos de su boda más dolorosas para Isabel Pantoja

Isa Pantoja y Asraf Beno viven en una nube desde hace dos semanas, cuando celebraron su boda por todo lo alto en Sevilla rodeados de amigos y familiares (aunque no todos los que desearían. "Qué bonito día y qué bonito teneros a todos los que nos acompañasteis", escribió la joven en su perfil de Instagram, un mensaje que recuerda a la ausencia de su madre, Isabel Pantoja, que no se presentó en la ceremonia.

Por si fuera poco, Chabelita ha compartido algunas de sus fotos favoritas del gran día, donde aparece radiante y feliz en compañía de Jorge Javier Vázquez, su padrino de boda, y Dulce Delapiedra, su niñera y segunda madre. La hija de la tonadillera ya confesó en un plató de televisión que en el momento previo a la ceremonia, echó de menos a sus familiares más cercanos: "Cuando me estaba vistiendo, en ese momento me acordé de mi madre y de mi hermano Kiko".

Isa explicó que no tiene comunicación con su madre porque "no se le permite": "No hay comunicación porque yo hace tiempo que no puedo tenerla. No porque no quiera. Sé lo que quieren que sepamos. Pero sobre su salud, no es nada grave, durmió en casa de un amigo y ya está", dijo, dejando claro que habla con terceros para estar al día sobre el estado de la cantante.

La presencia de Jorge Javier podría haber sido uno de los motivos de peso para que la cantante no fuera a la boda de su hija. "Si decides no ir, quiero que sepas que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que tu hija tenga un recuerdo imborrable del día de su boda. Pero que sepas también que si no vas te va a echar mucho de menos. Y yo, también", escribió Jorge en una carta pública dirigida a Pantoja antes de la boda.

Además, la colaboradora de televisión Marisa Martín Blázquez también estuvo presente en el enlace y desveló que Dulce dedicó "una pulla" a Isabel Pantoja. "Su discurso tuvo pullita directa para la madre de Isa, porque dijo 'estamos los que tenemos que estar'...". Cabe recordar que la mujer que crio a Chabelita ha desvelado durante años algunos de los secretos más privados de Cantora.