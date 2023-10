La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Daniel Carande y Beatriz Miranda para abordar todos los temas del mundo del corazón, centrado esta vez en el fallecimiento del empresario Fernando Fernández Tapias y, sobre todo, su agitada vida sentimental de hace décadas, en concreto su sonado romance con la modelo Mar Flores.

Un amor que no acabó bien debido a, por ejemplo, portadas que no se pueden reproducir legalmente pero sí describir como la de Interviú, que mostraba a la modelo con Alessandro Lequio riendo en la cama y que acabó dinamitando una relación de aproximadamente dos años. Las acusaciones de deslealtad que de ella se derivaron son todavía tildadas de "montaje" por Mar Flores, que el mismo martes publicó una sentida declaración de despedida para su ex.

El comunicado de la modelo remite a recuperar los agitados tiempos sentimentales en común en la vida de Fernández Tapias y Mar Flores. Tanto es así que la crónica rosa de Es la mañana de Federico recopiló algunas portadas de Diez Minutos que ponen en cuestión la lealtad de la madrileña.

Primeras imágenes de la pareja | Diez Minutos

Tal y como explicó en esRadio el periodista Daniel Carande, "las primeras fotos de Mar y Fefé son del 29 de noviembre del 96. Se llevaban 31 años.

La segunda portada con Lequio | Diez Minutos

Las fotos de Lequio con Mar en Roma besándose bajo una farola son del 28 febrero del 97, cuando ella todavía está con Fefé. Entonces Mar dijo unas célebres palabras, que si un hombre alternaba con varias mujeres era un machote, si lo hacía una mujer una prostituta".

El tercer romance en discusión | Diez Minutos

Y más: "El 26 de junio del 98, Mar Flores aparece con Cayetano y ambos empiezan a salir juntos. Ella tiene 29 años. La portada de Interviú que no se puede reproducir es de enero del 99, aunque fechada 14 de febrero del 99".

Por lo tanto, ¿le pone los cuernos Mar Flores a Fernández Tapias? Tal y como sentenció Jiménez Losantos en esRadio, el cronograma parece claro "y hay una farola que no miente".

Y es que lo único absolutamente claro es que Fernández Tapias estuvo pese a todo ello verdaderamente enamorado de la modelo, hasta el punto que nunca dejaron de tener relación -aunque fuera a distancia- hasta los últimos tiempos. En los últimos meses y coincidiendo con su declive de salud, su actual esposa Nuria González consiguió cortar por lo sano esos contactos.