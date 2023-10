Monumental bronca en 'Y ahora Sonsoles' por la portada de 'Fearless': "No es verdad"

La polémica de Victoria Federica y sus amigos Tomás Páramo y María de Jaime en la portada dedicada a Andrés Roca Rey de la revista Fearless sigue trayendo cola. Esta cadena de malos entendidos en los que la agencia que representa a los influencers pide 30.000 euros a la publicación por aparecer en portada, algo que según ellos no estaba acordado, llevó a la directora del medio, Katy Mikhailova, a aparecer en Y ahora Sonsoles para aclarar la situación.

Antes, uno de los afectados, el mismo Tomás Páramo, habló con la periodista Isabel González, que en la crónica rosa de Es la mañana de Federico dio a conocer su versión.

Páramo asegura que su aparición en portada, para ellos inesperada, podría obligarles a dar explicaciones por otros compromisos comerciales que se pueden ver perjudicados. "Imagina que va a salir la semana que viene en otra revista y se podrían haber enfadado porque tenían acordado que iban a a aparecer en esa y no en la otra. Ellos sienten que no ha habido claridad por parte de Katy".

No obstante, y tal y como se expuso más tarde en Y ahora Sonsoles y la propia crónica rosa de esRadio, esta mala interpretación por parte de la agencia de representación Soy Olivia es eso, fruto de una actitud "ingenua" -tildó González- por parte de los implicados y esos supuestos otros compromisos profesionales.

El periodista Nacho Gay, sin embargo, dio en Antena 3 otra versión. "No es una cuestión de dinero, ellos no iban a salir en la portada y Victoria se enteró de que iba a ser portada. No es una cuestión de dinero sino del lío que genera salir durante los 20 días grandes de Leonor. Y esto es lo que ha pasado". El periodista aseguró que Casa Real repasa meticulosamente cada aparición mediática de Victoria Federica, y esa no estaba estipulada.

Una versión que discutió la periodista Beatriz Cortázar y la propia Mikhailova, presente en plató. Para la primera, esto no tiene "ninguna lógica" y, de hecho, no es así en absoluto. "No es verdad, lo sé perfectamente. Su madre y su padre son los responsables, ya está. A ella le apetecía salir en portada en este momento", aseguró, y la agencia no ató las condiciones adecuadamente: no habría ningún pacto, pues, de no salir en portada.