Victoria Federica cambia la Jura y el cumpleaños de Leonor por un viaje con Andrés Roca Rey

El próximo 31 de octubre la princesa Leonor jurará la Constitución Española ante las Cortes Generales coincidiendo con su 18º cumpleaños. Se trata de una fecha histórica para la que se están ultimando los preparativos en el Congreso de los Diputados y en el palacio de El Pardo, donde tendrá lugar un encuentro familiar de carácter privado.

Según ha trascendido, en la celebración de la mayoría de edad de la princesa de Asturias la Familia Real estará acompañada por los reyes eméritos don Juan Carlos y doña Sofía, las infantas Cristina y Elena de Borbón, los primos Marichalar y Urdangarin, así como otros familiares Zurita, Ortiz y Rocasolano.

Sin embargo también habrá grandes ausencias, como la de Victoria Federica Marichalar, que estará de viaje con un buen grupo de amigos. Tal y como cuenta Paloma Barrientos en Vanitatis, la sobrina de Felipe VI viajará a Perú con un grupo de 20 personas entre los que se encuentra Andrés Roca Rey, uno de sus íntimos amigos. Entre sus planes está acudir a la plaza de Acho, en Lima, para ver torear al peruano además de planes de ocio y turismo. Al parecer el viaje se planificó con mucha antelación, incluso antes de conocerse que habrá reunión familiar en El Pardo.

Su viaje tendrá lugar después de la polémica con la revista Fearless, cuya portada protagonizaron ambos con sus amigos influencers Tomás Páramo y María García de Jaime. La agencia que representa a los tres, Soy Olivia, se ha revuelto al ver que sus tres representados no han sacado tajada por aparecer en la portada junto al torero y reclaman el pago de su importe. Afirman que desconocían que iban a aparecer en la página principal y que no era lo pactado. Pero no había nada pactado: en las conversaciones que mantuvieron con Katy Mikhailova, su directora, se habló en todo momento de esa posibilidad.

Desde que se enteraron de que iban a salir en una portada sin cobrar, desde la agencia que representa a este trío se ha dedicado a enviar burofaxes a la revista Fearless. Apelan a que el consentimiento de Victoria Federica para participar en la publicación no fue expreso, algo que, desde la revista, responden con contundencia: "Su participación fue completamente voluntaria y de motu propio". Con los derechos de cesión de imagen como excusa, exigen el pago (a posteriori) de 30.000 euros por los servicios prestados.

La respuesta del bufete que representa a Fearless es contundente: se trata de una cesión de imagen amparada por la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen y por la Constitución Española, ya que la captación, difusión y publicación de la imagen de Victoria se ha fundamentado, desde un inicio, en la existencia de un consentimiento expreso e inequívoco por su parte.

Pero la guerra se recrudece en el momento en el que ha entrado en escena Tomás Páramo. Al cruce de mensajes, se ha añadido una amenaza directa por su parte: o la revista paga los 30.000 euros que reclaman, o iniciarán una "guerra mediática" contra ellos aprovechando "su tirón mediático". Tampoco es tanto: él cuenta con 379.000 fieles en Instagram. Su mujer, María, 573.000. Victoria Federica cuenta con 260.000. Aunque es cierto que su proyección mediática y publicitaria no tiene que ver con sus seguidores, no se trata de cifras demasiado elevadas, en comparación con otros influencers con mayor tirón en redes sociales.