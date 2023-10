Gema Aldón, hija de Ana María, se pasa al contenido para adultos: "Estoy orgullosa"

Durante años Gema Aldón se mantuvo como la misteriosa hija de Ana María Aldón, Gema, una joven que nunca salía en los medios a pesar de la mediática relación de su madre con José Ortega Cano. Con los años cogió el gusto a participar en en programas de corazón y portadas de revistas mientras lo compaginaba con sus estudios y posterior logro laboral como agente funeraria especializada en embalsamamientos.

Ahora ha ido un poco más allá y desde hace varias semanas tiene un perfil en la plataforma de contenido para adultos Onlyfans, una web en la cual se pueden ver fotos íntimas de hija de Ana María previo pago. En su página de Twitter publica algunos adelantos, como sesiones de fotos disfrazada con lencería.

https://t.co/Ef8ShHp6e6

Seguimos con las sesiones de disfraces 😎 pic.twitter.com/9pUCJ4s28a — Gema aldon (@GemaAldon) October 26, 2023

Algunos de sus seguidores no han visto con buenos ojos la nueva forma de ingresar dinero de Gema, que sin embargo se ha mostrado feliz y segura de sí misma. Cuando un usuario de Twitter le pregunta por qué se dedica a Onlyfans si tiene estudios y estaba muy orgullosa de ello, Gema contesta con contundencia: "También estoy orgullosa, muy orgullosa, de haber podido superar una enfermedad como la anorexia y también por el cambio está grande que ha dado mi cuerpo. Hacer una cosa, no quita la otra".

Nunca escondió su alegría por sus estudios y así lo anunciaba en redes sociales en 2022: "Hoy día no puedo estar más orgullosa de mí misma, por todas las noches que me llevé hasta las tantas estudiando, por los días sin playa, sin piscina y sin poder salir a disfrutar con mi familia... Porque la obligación de estudiar para poder tener un buen futuro me tenía la cabeza ocupada 24/7.

Con este nuevo ingreso extra la joven trata de salir adelante después de que Ana María vendiera la casa en la que Gema vivía con su hija. "No tengo casa, vivía en la que mi madre me compró para mi y acaba de venderla (…) Me ofreció venirme a Madrid a vivir con ella pero le dije que no", explicó en una revista. "Ahora vivo en casa de mi abuela. Gracias a Dios tengo a mi abuela que siempre me recoge".