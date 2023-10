Joaquín Torres demanda a La Fábrica de la Tele por grabarlo sin permiso: "Pura manipulación"

Las críticas de Tamara Falcó al ático en el que reside y que fue diseñado por Joaquín Torres han desatado una guerra entre la marquesa de Griñón y el arquitecto. El pasado fin de semana el enfrentamiento llegaba a su punto más álgido tras la emisión de unas declaraciones de Torres en el programa Socialité donde llamaba "infantil" a Tamara.

"Es como bastante infantil, bastante pueril... ¿no? Que diga que es muy bonita sobre plano pero que, para ella, no es la mejor, se descalifica a ella misma porque no ha sabido interpretar cómo era el plano. ¿Y se ha dado cuenta ahora?", dijo, asegurando que aunque "no le ofende nada" y asume que sus diseños no gustan a todo el mundo, "hay que tener unos conocimientos que esta niña no tiene".

Joaquín Torres reapareció este jueves en el programa Espejo Público donde matizó sus palabras y aseguró que el espacio de La fábrica de la tele emitió solo una parte de sus declaraciones: "Esto es pura manipulación. Me llama Socialité, no me dicen que me están grabando, no me comentan absolutamente. De una conversación de más de tres cuartos de hora donde yo les digo que no insistan (...) acabo haciendo comentarios (...) como que es un poco infantil. Sacan esa parte de 'Joaquín molesto con esto'".

Por este motivo, el arquitecto ha decidido tomar medidas legales contra el programa presentado por María Patiño: "He demandado a Socialité por haberme grabado sin permiso y por haber dado una comunicación completamente contraria a la que yo daba".

Cabe recordar que Torres se casó este verano con Raúl Prieto, exdirector de Sálvame, que salió de la productora antes de que comenzase a hablarse de la Operación Deluxe y que ha llevado a los tribunales a directivos y presentadores de la empresa por una presunta trama de espionaje a famosos. Ahora es Joaquín Torres el que lleva a los juzgados a un programa de esta productora a los juzgados por sus supuestas maniobras para obtener información.