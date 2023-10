Ana Rosa recuerda a Miguel Bosé por qué rompió con Ana Obregón: "Apareció esta maravilla de hombre"

Miguel Bosé acudió este lunes al programa TardeAR de Telecinco para presentar Bosé, el biopic autorizado sobre la vida del cantante que estreno la plataforma SkyShowtime y que ahora se emite en abierto de la mano de Mediaset. Ana Rosa Quintana y el cantante abordaron la vida privada del cantante, uno de los artistas más deseados de nuestro país durante años.

"Has tenido amores que no has podido sacar a la luz, has tenido que renunciar a ellos...", apuntó la presentadora, a lo que Bosé contestó que, aunque no hubiera sido famoso, tampoco los hubiera enseñado. "Yo soy muy privado, muy discreto. Lo soy con mis amigos, con la gente a la que quiero, así de que de todos modos, ese aspecto es independiente de quien haya sido".

La vida amorosa de Miguel Bosé ha sido de lo más agitada y por ella han pasado tanto novias como novios y muchos de ellos han sido los amores de su vida. "Ha habido hombres y mujeres que han sido muy importantes y he tenido la suerte de que me ha gustado todo", confesó. Lejos de lo que puede parecer, su padre, el torero Luis Miguel Dominguín, nunca le reprochó su bisexualidad.

"Me entendía ¡y cómo! Cuando me preguntó le dije ‘sí, no te voy a mentir, eres mi padre’. Me contestó ‘¡ay, no sabes qué envidia me das!’, recordó. "Él era muy respetuoso y siempre me pedía que le contara esas cosas y cómo me sentía (...) Era un hombre con una ternura bestial, y eso que en la primera parte de mi vida esa ternura no la caté porque era muy exigente conmigo y quería que fuera el heredero de la casta Dominguín".

Sobre sus amoríos, Ana Rosa recordó que Miguel Bosé y Ana Obregón fueron novios en su juventud y durante muchos años. Aunque la presentadora trató de hacer que el cantante desvelara de su boca por qué lo dejaron, ella misma le tuvo que refrescar la memoria. "Yo me acuerdo. Fue por culpa de Nacho Duato", dijo entre risas. "Se cruzó esta belleza de hombre... Nos fuimos a Nueva York, estudiamos allí mucho tiempo y luego él se fue a Suecia, al Cullberg a bailar, y yo retomé mi carrera que había interrumpido".

Por aquella época, su bisexualidad podía suponer un problema para su carrera, pero tal y como él mismo reconoció durante la entrevista, su casa discográfica no sabía nada. "Estas cosas aparecen ahora porque pasa el tiempo y las cosas que te parecían importantes, de repente no lo son tanto. Necesitas mucha paz y reconciliación para estar tranquilo y para poder seguir progresando y creciendo (...) Cuando se conocen estos secretos, me libero mucho, porque pesan y si quieres volar, o tiras el lastre o no subes".