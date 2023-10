Isabel Pantoja negocia dar las Campanadas en la Primera estas Navidades

I sabel Pantoja podría quitarle el puesto a Ana Obregón en uno de los momentos televisivos más importantes del año: la retransmisión de Las Campanadas.

Asegura Diez Minutos en su portada que la cantante está en negociaciones con Televisión Española para ponerse al frente de la retransmisión del ente público, en la que sería su segunda ceremonia de las uvas. Ya probó suerte en Telecinco el 31 de diciembre de 2011, cuando todavía se hablaba con su hijo Paquirrín.

Según la revista, Isabel está "ahogada por las deudas, privadas y con Hacienda", y no está en disposición de rechazar ninguna oferta. La cadena pública y la artista estarían en la recta final de una negociación que "va viento en popa" por ambas partes.

Diez Minutos incluso habla de la "desesperación" de Isabel por motivos económicos. "Está sumida en un atolladero financiero", leemos, ya que Hacienda ha dado el paso de embargar todos sus ingresos y sólo recibe el salario mínimo interprofesional. Pero no está dispuesta a contar su vida a cambio de dinero como ha hecho en ocasiones anteriores e incluso habría paralizado el rodaje de su biopic por una productora mexicana.

La reina Sofía ya no puede más

La revista lleva a portada una imagen rara vez vista de Sofía de Grecia llorando desconsolada. Se trata de una foto tomada la semana pasada, durante el nombramiento de Emilo Lora-Tamayo como Rector Honorario Vitalicio de la Camilo José Cela. Nadie ha explicado por qué la madre del rey rompió a llorar, pero Semana interpreta que el motivo es su situación familiar.

Asegura la revista que "la puntilla" ha sido no poder estar este martes en el Congreso de los Diputados en la jura de Leonor de la Constitución. Un momento histórico al que sólo acudirán sus padres, los Reyes, y su hermana la infanta Sofía. La reina griega no estará en la foto oficial y eso le escuece.

"A veces se siente muy sola", asegura una persona de su entorno a Semana. Le duele no ver con frecuencia a sus nietos, sostiene la publicación, y sufre especialmente en verano, cuando ejercía de abuela. A ello se suma la preocupación por la salud de su hermana Irene, su compañera y amiga de vida.

El titular de portada es mucho más duro: "Ruptura total en la Familia Real", dice Semana, que asegura que "El rey se ha desmarcado de sus padres y la princesa Leonor jura la Constitución sin la presencia de sus abuelos".

La muerte de Fefé abre el melón

Semana lleva a portada la muerte del empresario con un titular que explica qué va a ocurrir en los próximos meses: "Su muerte desata una guerra entre su viuda y sus hijas mayores", leemos. Dentro, encontramos un amplio reportaje sobre los asistentes a su velatorio y otra frase: "Nuria González se despide rota de dolor del hombre de su vida".

Cóctel de noticias

Aitana estrena carné de conducir a bordo de un coche de 90.000 euros. Según Diez Minutos, es el precio del Mercedes GLE 300d que conduce por las calles de Madrid con la L preceptiva en la luna trasera.

Carmen Borrego no tiene ánimo para celebraciones. Cuenta la revista Semana en exclusiva que la hija de María Teresa no ha querido reunir a sus hijos para conmemorar su cumpleaños. "Es tiempo de dolor, no de celebrar".

Maribel Verdú y Pedro Larrañaga celebran 24 años de amor. Semana ha fotografiado a la actriz junto a su marido durante una jornada de compras.