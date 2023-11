Fernandez Tapias, según Terelu Campos: "nadie" le llamaba Fefé y era un "guasón"

La inesperada muerte de Fernando Fernández Tapias a los 84 años ha generado una ola de reacciones y titulares desde hace una semana. Ni siquiera su despedida en el tanatorio fue relajada y se vivieron momentos de tensión entre los hijos mayores y menores del empresario. Su matrimonio con Nuria González, lleno de grises, también ha sido objeto de los titulares. Tal y como se recordó en la crónica rosa de esRadio, Fernández Tapias era "malhablado y se comportaba mal con ella" y "el mérito de ella es haberle aguantado veinte años".

Su amiga Terelu Campos ha querido despedirse de él en su columna semanal y confesar lo que significó para ella en su vida. Primero y según ella, en su círculo de amistades nadie le llamaba Fefé. "Me llama la atención que digan en los medios de comunicación que sus amigos le llamábamos así. Perdón, compañeros, estáis errando muy mucho", asegura, aclarando que sus "amigos de verdad" le llamaban Fernando y, en ocasiones, Fer.

En su blog Terelu asegura que Fernández Tapias llegó a su vida gracias a Nuria González, que formaba parte de su grupo de amigos. Se conocieron durante una cena en casa de él, poco antes de que Campos se casara con Alejandro Rubio. "Él, que podía tener de primeras una imagen de persona estirada y altiva, estaba hablando conmigo y me dijo refiriéndose a Nuria: ‘Porque esta...’. Le dije: ‘Esta tiene nombre, es mi amiga y se llama Nuria’". "Menuda hp eres", me contestó. "Pues no menos que tú", le dije yo. Creo que ese fue el principio de nuestra estrechísima relación llena de cariño y de respeto".

Terelu, en el tanatorio de Fernández Tapias

La hija de María Teresa Campos asegura que siempre se sintió "querida, protegida, cuidada y respetada" por Fernández Tapias, que "siempre ha sido un guasón que hablaba con muchos tacos". Una versión del empresario que coincide con la que describió Beatriz Cortázar en Es la mañana de Federico: "Era un hombre de unas maneras básicas, por decirlo finamente. No era refinado o educado".

Resulta llamativo que Terelu no habla de la relación de su amiga Nuria, a la que llama "hermana", con el que fuera vicepresidente del Real Madrid. Se limita a despedir a su "amigo", con mayúsculas, "un hombre especial" que le ofreció su casa cuando se separó del padre de su hija Alejandra. La descripción de Terelu contrasta con la versión de otros que le conocían: "Había gente que iba a sus casas, amigos comunes, que al final decían ‘no voy más porque es muy desagradable, es muy violento’".