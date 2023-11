La crónica rosa de Es la mañana de Federico abordó, con Isabel González, Beatriz Miranda y Daniel Carande, toda la resaca emocional de la jura de la Constitución y el cumpleaños de Leonor de Borbón.

Un día con multitud de imágenes para el recuerdo que, para Federico Jiménez Losantos, que recalcó que el 31 de octubre fue también "el fin de trayecto de Letizia, un triunfo y un final. Es el momento del homenaje, porque dos niñas así no salen si la madre no es de primera", dijo el director de Es la mañana de Federico.

La crónica rosa de esRadio se deshizo en elogios a la princesa y futura Reina de España. "Tiene una luz en la piel impresionante. Se ve en varias tomas, y en una que recomiendo a los que les guste la política. El discurso del Rey, en el que parece que clava cada adjetivo a Sánchez en los ojos, es casi de despedida de la democracia", dijo el locutor.

"Leonor -dijo Jiménez Losantos- ha nacido para Reina y no puede ser más que Reina", dijo, citando el momento en el que la joven abraza a su madre, que ese día no se sentía precisamente bien de salud."En España ya es el Rey y la Princesa, desapareció el resto, ya no hay mas. Es la realidad. Ayer apareció una reina, cómo aguanta el plano cuando está hablando el Rey con el gesto justo pero medidísimo. Pero hay algo de despedida, porque la niña se va de casa, se va a servir al Rey".

Su figura destaca todavía más en medio del contexto del momento. "Esto no ha pasado en ninguna Casa Real ni en España desde Isabel la Católica. Que aparece con 18 años de golpe una Reina que es pura luz, blanca, luminosa, seria y formal. Rodeada de escoria", dijo, a modo de aguijonazo para la clase política del gobierno todavía en funciones.