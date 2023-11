Jessica Bueno se ha venido abajo en GH VIP. La causa, la ruptura de su matrimonio con Jota Peleteiro debido a las reiteradas infidelidades, pero sobre todo, a cómo tuvieron lugar los acontecimientos que derivaron en su divorcio.

Las declaraciones de Jessica Bueno fueron desgarradoras. Asegura que se sumió en una profunda depresión de la que costó mucho salir. Gran parte de la culpa, la manera en la que se enteró de las infidelidades de su marido, que incluyeron "acoso" desde números ocultos y fotografías de lo más desagradables de esta mujer en su casa y vistiendo la propia ropa de Jessica.

Jota Peleteiro, en principio, no fue el responsable de estas comunicaciones, sino la presunta amante del futbolista. "Me estuvieron acosando, me mandaban fotos con mi ropa interior, con mi pijama. Todo se ha sabido por parte de la persona que ha estado con él, no por mí y encima él me machacaba a mí. Ella me mandó todas las capturas de pantalla", contó Jessica Bueno en Telecinco, muy afectada.

La amante de Jota Peleteiro, a su vez, se enteró de que no era la única mujer en la vida de éste. José Antonio Avilés completó entonces la información de Jessica: "Ella se entera de que igual que ella hay más gente y se mosquea. Cuando ella se entera le dice ¿ah sí? Porque además él en un momento determinado le dice "hasta aquí que yo tengo una familia".

Jessica aseguró en GH VIP que "pensaba que era imposible después de todo y de tantos años. Estuve como dos o tres semanas que no paraba de recibir cosas. Yo estaba asustada y encima yo tan tonta de que me amenazaban de que iban a contar todo en la tele y yo sufría por él".

Fruto de esta misma línea de acción, la mujer colgó una romántica imagen con Jota Peleteiro en redes sociales que descubrió en público la infidelidad del futbolista. Jessica asegura que en este episodio todavía se produjeron "cosas más feas que nadie sabe".

Una vez se separaron y ella se fue de casa, Jota no tardó en sustituir a Jessica Bueno, por mucho que la relación siguiente tampoco tardase en terminar. Yo salgo de mi casa y al día siguiente ya había otra persona durmiendo en mi cama. De eso hay un montón de cosas. A mí me da tanta pena....Me afectó tanto porque yo ponía la mano en el fuego por él. Eso jamás lo pensé".

El acoso y la agresividad de este proceso se incrementó todavía más cuando Jota Peleteiro, lejos de dar su brazo a torcer, publicó -pese a todo lo contado hasta ahora- imágenes de Jessica con su nuevo romance, Pablo Marqués, acusándolos a ambos de "mantenidos".