La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Cortázar analizó el caso de la detención y posterior puesta en libertad del hijo de Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, por un caso de presunta violación en grupo.

La reciente ruptura de Cándido Conde-Pumpido Varela y la actriz Lara Dibildos tras una fugaz relación situó al polémico personaje en los titulares de la prensa rosa antes de la aparición de este posible delito que ha contribuido a tensar todavía más la situación política del país, inmersa en la concesión de amnistía del presidente en funciones Pedro Sánchez para alcanzar su segundo mandato.

Respecto a la relación de Pumpido con Dibildos, que se prolongó apenas cuatro meses hasta su ruptura en octubre, la propia hija de Laura Valenzuela se manifestó al respecto en una entrevista en ABC, recordó en esRadio Beatriz Cortázar.

Una entrevista en la que Dibildos dijo que "la relación con él estaba rota y bastante mal. Decía que no fue algo de Disney precisamente, ya que era imposible e inviable la convivencia con este señor. En verano todo es verano, pero cuando vuelves y tienes que llevar una vida ordenada era imposible; su relación fue un error garrafal e imposible. Eran incompatibles totalmente", contó Cortázar.

Cortázar abundó cómo se inició tan peculiar relación, pero sobre todo en cómo Lara Diblidos está afrontando la polémica de su ex. "Lara Dibildos no coge el teléfono desde anoche, está desbordada porque no sabe hasta dónde puede hablar y dónde no", ha asegurado Cortázar en esRadio.

Todo apunta que el dulce inicio de la relación fue poco más que un espejismo para Lara, y que pronto empezó la pesadilla."Yo estaba en un momento muy malo. Mi madre falleció el 17 de marzo y yo me reencontré con él a principios de abril, con lo cual yo estaba en mi proceso. Me apoyó muchísimo y aquello dio paso a una amistad, y al final afianzamos esa amistad. Es importante esa base", dijo en su momento totalmente emocionada.