Lara Dibildos pone tierra de por medio tras el escándalo de Conde-Pumpido

Hace apenas dos semanas Lara Dibildos confirmó su ruptura con Cándido Conde-Pumpido después de seis meses de intensa relación en los que el prestigioso abogado se convirtió en su mejor compañero y en su gran apoyo tras la muerte de su madre, Laura Valenzuela. "Ha sido de mutuo acuerdo, no hay terceras personas y siempre le estaré agradecida", confesó entonces la actriz, revelando que las dificultades en la convivencia habrían el detonante que les empujó a tomar caminos separados.

Ahora el hijo del presidente del Tribunal Constitucional está en ojo del huracán por su detención por presunta agresión sexual a una prostituta brasileña en su chalet del distrito madrileño de San Blas. Tras varias horas en el calabozo, la jueza puso en libertad a Cándido este domingo al no dar credibilidad al testimonio de la joven, que en su denuncia argumentó que el abogado y dos amigos la habrían forzado a realizar determinadas prácticas sexuales no consentidas tras acudir al domicilio del ex de Lara Dibildos a hacer un servicio de carácter sexual.

Un asunto sobre el que Lara, que ha reaparecido visiblemente afectada este lunes, prefiere no hacer declaraciones: "Perdonadme, no voy a hablar nada. De verdad no puedo hablar", afirmó muy seria a las puertas de su domicilio, que abandonó portando una maleta y evitando revelar si ha podido hablar con Cándido o si le apoya en este delicado trance.

La actriz ha puesto tierra de por medio para huir de la presión mediática tras la detención de su expareja y se ha ido a rodar unos días un cortometraje a Palma de Mallorca con Carmen Morales. Ha sido a su llegada al aeropuerto cuando, abatida, vestida completamente de negro y sin quitarse las gafas de sol en ningún momento, ha insistido en que es un tema tan complicado que no piensa decir "absolutamente nada" al respecto. "Disculpadme, de verdad, sabéis que yo siempre os contesto, pero este tema no es cosa mía", zanjó.

Este lunes la periodista Beatriz Cortázar ya adelantó en la crónica rosa de Es la mañana de Federico que Lara ha optado por el silencio. "Lara Dibildos no coge el teléfono desde anoche, está desbordada porque no sabe hasta dónde puede hablar y dónde no", ha asegurado Cortázar en esRadio.