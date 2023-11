Lara Dibildos es la protagonista involuntaria de la semana debido a la detención y posterior puesta en libertad de su expareja Cándido Conde-Pumpido por presunta agresión sexual grupal. Hace apenas dos semanas, la hija de Laura Valenzuela confirmó su ruptura con el abogado después de seis meses de intensa relación en los que se convirtió en su mejor compañero y en su gran apoyo tras la muerte de su madre.

Ahora Cándido Conde-Pumpido está en ojo del huracán por su detención por presunta agresión sexual a una prostituta brasileña en su chalet del distrito madrileño de San Blas. Después de varias horas en el calabozo, la juez puso en libertad a Cándido este domingo al no dar credibilidad al testimonio de la joven, que en su denuncia argumentó que el abogado y dos amigos la habrían forzado a realizar determinadas prácticas sexuales no consentidas tras acudir al domicilio del ex de Lara Dibildos a hacer un servicio de carácter sexual. El abogado, que ya ha entregado en el juzgado la grabación de las cámaras de seguridad de su casa, ha anunciado que tomará medidas legales por denuncia falsa.

Esta detención ha provocado que se hagan públicos otros episodios de la vida privada del abogado, algunos de ellos protagonizados también por Lara Dibildos. Uno de ellos, desvelado en exclusiva por TardeAR, sitúa a la pareja en la estación madrileña de Atocha donde se desató una monumental discusión que no pasó desapercibida para el resto de pasajeros. La pareja acababa de llegar de un fin de semana idílico provenientes de Sevilla. Allí, en plenas vías del tren, protagonizaron una fuerte disputa que, a tenor del lenguaje verbal que se usó, demostraron que su relación estaba "en un punto de no retorno".

Al parecer, existen imágenes de ese momento, captadas por testigos, donde se puede ver la "fuerte pelea" que comenzó minutos antes en el interior del tren. Lara Dibildos habría reprochado a su pareja su "mal comportamiento", algo que al abogado "no pareció importarle lo más mínimo".

Fue la propia Lara la que desveló en el programa Mañaneros, presentado por Jaime Cantizano en TVE, que su relación con el letrado estaba finiquitada: "Ha sido de mutuo acuerdo, no hay terceras personas y siempre le estaré agradecida", dijo la actriz que ahora se ha visto salpicada por la polémica.