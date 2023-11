El octubre movido de Genoveva Casanova: de su visita a Copenhague al "estoy deseando tener un novio"

Las fotografías que han salido a la luz este miércoles en las que se ve a Genoveva Casanova paseando por Madrid con el príncipe heredero Federico han generado un revuelo tanto en España como en Dinamarca. La mexicana aclaró a los medios que lo suyo con el hijo de la reina Margarita es tan solo una amistad, mientras él aguanta el tipo apareciendo en los diferentes actos programados junto a su mujer, Mary Donaldson, y los reyes Felipe y Letizia, de visita de Estado desde el pasado lunes.

En las imágenes no se ve ningún gesto de cariño entre Genoveva y Federico, aunque el hecho de que un Príncipe heredero pasara la noche en un domicilio particular y no en una Embajada no ha hecho más que levantar sospechas. Sobre este tema se habló en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, donde se recordó que debe haber unas medidas de seguridad para la protección del Príncipe, que iba acompañado por escoltas.

Ahora que han salido las fotografías, se conoce que tenían una relación de amistad desde hace años, tal y como la propia Genoveva desveló a Daniel Carande. "Genoveva me puso en un mensaje: ’Desmentirte el asunto de Federico de Dinamarca. No hay relación amorosa. Desconecto el móvil’. Yo le contesté: ‘No le he dado ningún crédito pero, ¿le conoces?’. Y me contesta: ‘Desde hace mucho tiempo, tenemos varios amigos en común’".

El colaborador de la crónica rosa recordó que Genoveva publicó el pasado 6 de octubre una foto en Instagram desde Copenhague, donde disfrutó del concierto del estadounidense Luke Combs y aprovechó para visitar el Museo Nacional. "Conociendo la colección de artículos que donó mi bisabuelo al Museo Nacional. Los traía el personalmente en sus barcos a través del Atlántico como apasionado de los viajes y aventuras que era", escribió junto a varias fotos de su visita a la capital danesa.

El 19 de octubre, la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo acudió al acto de una conocida marca de electrodomésticos donde dio el siguiente titular a Carande: "Lo que me apetece ahora es salir de fiesta y tener un novio". Llega el 25 de octubre y un paparazzi capta a Federico, gran amante del arte, junto a Genoveva. Según la versión de la revista ¡Hola!, Federico es gran amante del arte y quería visitar el Museo Thyssen-Bornemisza. Es un amigo el que debía acompañar al Príncipe y acogerle en su casa, pero al contagiarse de covid, Genoveva es la que se encarga de guiarle por Madrid.

Este miércoles la mexicana celebra su 47 cumpleaños y, tras publicar el comunicado de sus abogados en el que amenaza a la revista Lecturas con tomar medidas legales, ha decidido abandonar Madrid y desconectar el teléfono móvil para su tranquilidad.