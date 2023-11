Genoveva Casanova exige desmentido de la información que la relaciona con Federico de Dinamarca

Genoveva Casanova ha puesto en manos de "sus abogados" la publicación de una docena de fotografías en las que se la ve paseando, charlando, cenando e incluso pernoctando en el mismo recinto, su casa, con Federico de Dinamarca, el eterno heredero. El despacho Ramírez&Crespo firma el comunicado que la mexicana ha publicado en sus redes sociales en plena noche y que va directamente dirigido a la revista Lecturas y al grupo que la edita, RBA.

Amparándose en el derecho de rectificación previsto en la Ley Orgánica 2/1984 les "insta formalmente a que anulen, rectifiquen, y/o desmientan el artículo de ocho páginas y cualquier afirmación o insinuación difundida en la que se manifieste la afirmación o insinuación de una relación sentimental con S.A.R. El Príncipe Federico de Dinamarca que, siendo totalmente falsa, su divulgación causa un grave perjuicio al honor y a la imagen de mi representada, así como a Su Alteza Real por faltar absolutamente a la verdad".

Por ello, exigen un comunicado rectificando y desmintiendo lo dicho en un plazo máximo de 24 horas, además de publicar un artículo en el plazo de siete días rectificando y desmintiendo. Si no, "nos veremos obligados a iniciar las acciones legales que mejor procedan".

En las fotos, 14 en total, vemos al marido de Mary Donaldson paseando por Madrid con la mexicana. La secuencia comienza el miércoles 25 de octubre en el parque del Retiro. Los dos salen del recinto y entran en la casa que tiene la filósofa (estudió Filosofía) en la zona de Los Jerónimos. Salen dos horas después, sobre las nueve de la noche. Se han cambiado de ropa. Se dirigen al Corral de la Morería, restaurante en el que, además de cenar, disfrutan del espectáculo flamenco. Eso sí, desde un reservado. Hacia la una de la madrugada, salen del local y se dirigen de nuevo a la casa de Genoveva. Siete horas después, a las ocho y media de la mañana, Federico sale del portal con la maleta en la mano y el pelo despeinado. Se monta en un coche con matrícula de la embajada danesa rumbo al aeropuerto. Mientras, su esposa, la princesa, estaba de viaje oficial en Estados Unidos, impartiendo una conferencia sobre el bullyng.

Letizia, la reina profesional

Hola repite encuesta de Sigma Dos un par de semanas después de haber sondeado a los españoles sobre la princesa Leonor. Ahora se centra en la reina Sofía y en su sucesora en el trono, la reina Letizia. El resultado para esta última es bastante pasable. Dice la revista que la mitad de los españoles consideran que la profesionalidad es su mejor atributo, seguido de su inteligencia, su educación o su sentido de la responsabilidad. No saca tan buena nota en cercanía o amabilidad. Su mejor logro, haber modernizado la imagen de la Casa Real y haber reforzado la Corona (54%).

Por supuesto, algunas de las cuestiones parecen cargadas por el diablo. "¿Cree que los cuidados de su físico son acertados?", pregunta Hola sin mencionar los brazos fibrosos de la reina o sus retoques estéticos. La mitad de los españoles creen que sí, un diecinueve por ciento no sabe o no contesta. Qué responder.

Hola aprovecha el reportaje para incluir varias fotos de la visita de Estado de los reyes a Dinamarca estos días, justo horas antes de que estallase el escándalo de Federico y Genoveva.

Sofía de Grecia cumple 85 años

Aprovechando el aniversario de Sofía de Grecia, Hola retrata a la que ha sido una de las reinas más queridas de Europa para recuperar algunos momentos de su vida y aportar detalles nuevos sobre otros. Por ejemplo, Hola da por hecho que ahora se lleva bien con Juan Carlos: "Es un gran amigo al que tiene mucho cariño, pero nunca se quitará la alianza de casada".

La revista asegura también que Sofía "se lleva de maravilla" con Paloma Rocasolano, la madre de Letizia. "Se tienen mucho aprecio y les tusta compartir planes secretos, a veces junto a sus nietas". Y que sus amigos la llaman "la San Miguel", porque, al igual que la cerveza, "por donde va, triunfa". A ella le hace gracia, asegura Hola.

Por supuesto, también hay encuesta. Para igualarla con la reina. El estudio afirma que el 53% de los españoles considera que debería seguir representando a la Corona. Siete de cada diez cree que será recordada con afecto y el 69% que ha sido una buena reina para España.

Vickyfede, modelo de Louis Vuitton en Hola

Seguimos sin saber cómo calificar a Victoria Federica. No es influencer, no es modelo, no quiere ir de "hija de". Y mientras lo descubre, posa en el último número de Hola vestida de Louis Vuitton, la marca de lujo para la que ha trabajado su padre. No sólo eso: también contesta a varias preguntas que tienen que ver con el mundo de la moda y con esa marca concreta. De ahí a que su interés sea prácticamente nulo.

Vickyfede, que lleva años viajando a París para acudir junto a su padre, Jaime de Marichalar, a las sucesivas semanas de la Moda, se declara fan del bolso Monogram, dice que elegiría cualquiera de sus modelos para ir "de la oficina a una fiesta" (como si hubiese pisado una oficina alguna vez) y responde con evasivas a la pregunta de si se ve estudiando Diseño. Si le hubiesen preguntado por la horticultura o la ingeniería química seguramente hubiese respondido igual.

Sólo hay una respuesta a esta entrevista sin firma a la que podemos sacar punta. Le preguntan qué importancia tiene su familia natural frente a la que conforman sus amigos. "Mi familia siempre ha sido lo primero, pero, por supuesto, mis íntimos amigos también tienen un papel importante en mi vida". Quizá por eso no ha asistido al cumpleaños de su prima Leonor y se ha marchado con su pandilla a Perú.

El regalo del abuelo a Irene Urdangarín

Vemos en Hola a la hija de la infanta Cristina fotografiada en Madrid, ciudad a la que ha venido para sacarse el carné de conducir ahora que ha cumplido los 18. Irene Urdangarín se ha tomado un año sabático antes de comenzar su etapa de cooperante y está aprovechando el tiempo para examinarse en España, algo que ya hicieron antes sus tres hermanos mayores.

Según Hola, sacarse el permiso de conducir ha sido el regalo de su abuelo Juan Carlos con motivo de su mayoría de edad. Desconocemos si con Leonor ha hecho lo mismo. La revista asegura que la benjamina de los Urdangarín se marchará después de Navidad a Camboya, aunque esta información no está confirmada.

Gustavo habla de la degeneración mental de Teresa Campos

Durísimo titular el que ha elegido Semana para ilustrar su portada. Gustavo, el que fuera mano derecha de Teresa Campos, acaba de salir de la casa de Gran Hermano y ha concedido su primera entrevista. Como el reality está transcurriendo sin pena ni gloria, Gustavo habla de Teresa y de su final: "Pude despedirme de ella, pero ya no me reconoció", afirma tajante.

Gustavo está triste, trabajó 30 años para la presentadora, y no quiere atacar a nadie. Pero también quiere limpiar su memoria. "No quería ser una carga económica para ella", asegura para explicar por qué entró en el concurso. La propia Teresa se lo aconsejó. Ahora se siente "más unido a Terelu y Carmen" que nunca, pero no va a permitir que Bigote ensucie el nombre de la periodista. "Teresa nunca le faltó el respeto a Edmundo. Él a ella sí". "Una vez le vi pagar, sólo una". "Ha mentido construyendo una historia falsa en la que sólo él queda bien".

Chabelita y Asraf, luna de miel en Kenia

Diez Minutos lleva a portada a la hija de Isabel Pantoja, que tras su boda, se ha marchado a África para disfrutar del mundo de los safaris. La pareja posa ante los chamizos de Kenia, con el Land Rover de fondo o saludando a los masái, vestidos para los turistas con sus trajes más vistosos.

La hija de Isabel Pantoja, que sigue sin tratarse con su madre, también se irá a una playa cuyo destino, dice la revista, no ha querido desvelar.

Cóctel de noticias

Bautizo multitudinario de los Corsini. Las tres hermanas, que han sido madres este año, han bautizado a la vez a sus retoños en la iglesia de Nuestra Señora de la Estrella en el municipio madrileño de Belmonte del Tajo. Hola tiene varias imágenes del momento.

Nuria González despide a Fefé con lágrimas desde el palco del Bernabéu. La viuda del empresario acudió el pasado fin de semana a ver al Real Madrid con sus hijos, que lloraron por su padre durante el minuto de silencio.

Carmen Janeiro y Carmen Bazán, juntas en la tumba de Humberto Janeiro. Madre e hija aparecen retratadas en Semana mientras acuden al cementerio con motivo del Día de Todos los Santos. Carmen vive en Portugal con su pareja, Luis Massaveu, pero está muy pendiente de su madre.

Miguel Ángel Muñoz, muy pendiente de su madre. El actor está cuidando de Cristina Blanco, a la que acaban de amputar una pierna.