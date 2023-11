La última publicación de India Martínez preocupa a sus seguidores: "No puedo más"

La cantante cordobesa India Martínez tiene muy preocupados a sus fans. La artista de 38 años no atraviesa un buen momento, y aunque no ha detallado lo que está pasando en su vida que la tiene tan disgustada, muchos aseguran que podría estar relacionado con un problema familiar. A través de sus redes sociales, India ha publicado una galería de fotografías en las que aparece entre lágrimas y con un alarmante mensaje: "No puedo más".

"Creo que no puedo más. Que necesito un descanso. Disfruto de cada cosa que hago y lo vivo como nadie pero hay días más difíciles que otros y cuando estás saturado todo te afecta y te pesa más", reza el texto que ha hecho público en su cuenta personal de Instagram y que se ha llenado de mensajes de ánimo de sus seguidores.

Y continúa: "Vamos tan rápido hacia ningún lugar que no te da tiempo a saborear nada. Mira, ni si quiera tengo una foto guay en mi primera vez en Paris, no he tenido tiempo ni de visitar los lugares más bonitos de la ciudad, ni descansar bien, ni comer si quiera, ni asimilar dónde estoy… y encima con tos y mocos. Pero ahí estáis vosotros para salvarme sin saberlo, me recibisteis como en casa, con tanta entrega y emoción que volvisteis mi día en uno bueno", concluye el texto, agradeciendo a sus fans el cariño que han mostrado en su concierto en la capital francesa.

Aunque en el texto no da pistas sobre cuáles son las causas de su estado, finalmente ha confesado que todo comenzó con la muerte de su perro: "Una de mis penas es que hace justo un mes se murió mi American Bully, espero que no pases por lo mismo", ha contestado a un usuario que criticó la publicación.

India Martínez con su perro

La pérdida de su mascota ha sumido a la cantante en una pena que se habría sumado a otros problemas familiares que llevaría arrastrando desde hace tiempo, así como al exceso de trabajo.