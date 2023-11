La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Emilia Landaluce y Paloma Barrientos para abordar todos los temas de la actualidad social. Centrada, una vez más, en la relación entre Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca, desmentido por la mexicana pero con cada vez más recorrido en los medios.

Para Federico Jiménez Losantos, "estas fotos no salen por casualidad; es una conspiración. Lo que no sé es de qué o quién". Para el director de Es la mañana de Federico, la cronología coincidiendo con la visita a Dinamarca de los Reyes de España hace sospechar: "No me encaja la publicación de las fotografías. No creo en casualidades".

Las imágenes de Federico de Dinamarca saliendo del domicilio de la mexicana en Madrid han puesto en una posición extremadamente comprometida a Mary de Dinamarca, ya que además no es el primer rumor de infidelidad que afecta al matrimonio.

La periodista Paloma Barrientos citó al paparazzi Antonio Montero, conocedor de cómo se realizan estas fotografías, a la hora de contar el "así se hizo". "En el barrio de Salamanca hay muchos fotógrafos siempre para ver qué pillan", dijo en esRadio, debido a la abundancia de famosos en esa zona.

"Uno de ellos va en coche y ve a Genoveva saliendo con alguien. Hace la foto pero se la hace por Genoveva, sin tener ni idea de quién es este señor. Lo que hace el paparazzi es meterse en el coche y enseñárselas a otro compañero. Y el otro le dice quién es. Y ya entonces se produce ese seguimiento".

En todo caso, la razón de que esas imágenes hayan salido justo cuando Letizia y Felipe visitan Dinamarca es algo que, a juicio de Jiménez Losantos, "probablemente iremos viendo". El director de la crónica rosa de esRadio negó, de paso, toda credibilidad a que Letizia pidiera ver esas imágenes antes de la publicación, tal y como se ha dicho y publicado.