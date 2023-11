Las fotografías de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca paseando por Madrid y saliendo del piso de la mexicana han provocado un terremoto en el país del heredero al trono. Coincidiendo con el viaje de los reyes Felipe VI y Letizia a Copenhague, donde el propio príncipe y su mujer Mary Donaldson han ejercido de anfitriones, se han publicado estas imágenes que han puesto patas arriba a la Familia Real danesa, que ha capeado el temporal dando imagen de unidad.

A pesar de que Genoveva se apresuró a emitir un comunicado negando esta relación y anunciando medidas legales contra el medio que lo publicó, los rumores no han cesado, llegando como era de esperar a la prensa danesa. Algunos medios del país europeo califican de "adulterio" la relación y señalan a la ex de Cayetano Martínez de Irujo como responsable de que se tomaran y publicaran las imágenes.

Estas fotografías recogen el recorrido que la mexicana y el príncipe hicieron por la capital: desde cenar y disfrutar de un espectáculo flamenco a terminar la noche en la casa que ella tiene en la capital para más tarde ver a Federico de Dinamarca saliendo de domicilio y marcharse al aeropuerto para volver a su país.

La prensa danesa asegura que alguien podría haber avisado a los fotógrafos para que inmortalizasen el momento ya que Genoveva no es un personaje que tenga seguimiento por parte de la prensa: "Es sospechoso. Hay muchas flechas que apuntan a la propia Genoveva", comenta el periodista especializado en casa real, Kim Bach del medio Ekstra Bladet. "No pueden ser tan tontos. Los fotógrafos sabían cuándo iban a venir y a qué restaurante. Es verdad que no se ve contacto físico. Pero hay demasiadas coincidencias, pocas opciones y bastantes probabilidades de que fuera ella quien avisara a los medios. Si no, tendría que ser un amigo. Y luego está el restaurante. Pero ella no habría sido tan estúpida como para reservar una mesa para ella y Federico. Probablemente habría reservado una mesa para ella y un acompañante", añaden.

Por el momento Genoveva continúa desaparecida, quizá esperando que todo se calme. Mientras, se ha puesto en contacto con sus abogados para exigir que se rectifiquen las informaciones. Unos rumores que ya parecen imparables y que han llegado a los medios del país del príncipe heredero, poniendo de nuevo en entredicho a su futuro rey.