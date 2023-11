Genoveva Casanova se ha convertido en la protagonista de la semana tras la publicación de unas imágenes en las que aparece paseando por Madrid con Federico de Dinamarca. Unas fotografías que muestran la estrecha relación que tiene la mexicana con el heredero al trono: se les puede ver paseando por el Retiro y cenando en el Corral de la Morería tras una visita al Museo Thyssen, y acabando la velada en el piso que ella tiene en la capital.

La revista que publicó estas imágenes asegura que el príncipe Federico pasó la noche en la casa de la ex de Cayetano Martínez de Irujo, tal y como demostraría la hora registrada en cada una de las instantáneas.

Un pacto de silencio

Tras la publicación, Genoveva emitió un comunicado negando que exista una relación amorosa entre ella y Federico, y anunciando medidas legales contra los medios que así lo aseguren. "No hay relación amorosa. Desde hace mucho tenemos varios amigos en común".

Ahora hemos conocido más datos sobre cómo se conocieron Genoveva y Federico y cuál es el vínculo que les une. Ha sido la presentadora Susanna Griso, amiga del entorno de la mexicana, quien ha aportado más datos sobre esta inesperada relación: se conocieron en una cacería, tienen amigos en común y procuran verse al menos dos veces al año.

"El vínculo viene de las cacerías porque, yo me he enterado en las últimas horas por el entorno de Genoveva, resulta que hay unas cacerías que para asistir a ellas hay que pagar muchísimo dinero", explicó la conductora de Espejo Publico. Unas cacerías en la que coincidirían miembros de las familias más adineradas de Europa: "En ellas están todos los royals, todos los hijos de las grandes familias. Se organizan sobre todo en Alemania y Austria. Son los fines de semanas y se hacen con presupuestos de hasta tres meses de antelación. Va Genoveva, que le gusta mucho y se ve que asiste con bastante frecuencia y es entonces donde conoce a Federico".

"Me cuentan que si ella hubiese querido una relación con esta persona se hubieran tomado medidas. Una vez salen estas imágenes dijeron que no había que alimentar y que no iban a hablar ninguno de los dos", añadió la presentadora, dejando claro que hay un pacto de silencio. Además, ella se encontraría muy afectada anímicamente y, a pesar de que le han ofrecido conceder entrevistas hablando sobre el tema, se ha negado en rotundo, al menos por el momento.