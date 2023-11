Maribel Verdú, madre en la serie 'Élite' pero no en la vida real

No descubrimos el Mediterráneo al proclamar que Maribel Verdú fue por largo tiempo la actriz más sensual del cine español. Con un físico impresionante que puede lucir a sus cincuenta y tres años cumplidos el pasado mes de octubre. En agosto posó en bikini con absoluta desenvoltura y seguridad, consciente de que tiene una figura privilegiada, como si aún fuera una jovencita. En el pasado, no se negó a posar desnuda en unas cuantas películas. Imágenes desde luego nada procaces, con aquello ya viejo de que el guión así lo exigía. No extraña que en 1994 una destacada firma de ropa interior la contratara como modelo. Por delante de todo ello, lo importante era su capacidad interpretativa. En septiembre pasado hizo veinticuatro años de su unión matrimonial con Pedro Larrañaga. Pareja perfecta, sin fisuras. Nunca ha querido ella tener hijos. Aunque en la serie Élite que la multinacional Netflix ha programado en octubre, Maribel interpreta a una madre tóxica que envidia mucho a su hija. Es la séptima temporada de Élite, cuando ya está prevista la octava, donde la actriz madrileña ha vuelto a demostrar su veteranía ante las cámaras.

En este 2023 que está próximo a expirar, Maribel Verdú celebra sus cuatro décadas en el cine. Muchos años manteniendo su condición de primera actriz. Le ayuda, como decíamos, su físico admirable. Pero no es menos cierto que trabaja a gusto de los productores, con el beneplácito en general de la crítica. Y se siente bien recompensada económicamente por sus trabajos. El pasado año permaneció diez meses en México, país donde es muy querida y premiada, donde rodó tres películas pendiente de estreno. Y, aparte de la mentada Élite, Maribel puede estar satisfecha de su salto a Hollywood, donde en junio pasado se estrenó Flash, compartiendo reparto junto a los celebrados Ben Afleck y Michael Keaton.

María Isabel Verdú Rollán quería desde muy jovencita ser artista. Su madre no le arrebató ese sueño, acompañándola a pruebas, los consabidos "castings", que le proporcionaron sus primeros contratos: "spots" publicitarios como aquel donde se estrenó como farmacéutica al lado de Pedro Ruiz, despachándole una caja de preservativos. Al cine llegó con quince años, edad en la que hubo de renunciar a sus estudios de Bachillerato. Autodidacta, en adelante, procuró adquirir ua cultura elemental primero, que fue aumentando como voraz lectora.

Puede que entre los amores juveniles y posteriores que vivió , el que más importancia tuvo en su vida íntima y en su formación artística fue el mantenido con el director Antonio Giménez-Rico. El matrimonio entre ambos no fue posible. Maribel se enamoró luego de Pedro Larrañaga. Celebraron la boda el 2 de septiembre de 1999. Hijo de Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo, Pedro es un acreditado director y productor de espectáculos teatrales. Comparten por ello vicisitudes relacionadas con la misma profesión artística, ella como actriz no sólo de cine y televisión: también de vez en cuando en los escenarios.

Maribel nació melliza, pero su hermana no sobrevivió. Muchas veces ha dicho lo que le habría gustado compartir emociones con quien no siguió en este mundo. Muy familiar, se lleva muy bien con sus dos hermanas gemelas. Ama de casa, cuando tiene tiempo. No descuida nunca su dieta mediterránea. Practica senderismo. Su ideal es dormir bien y reír lo máximo posible para vencer esos malos momentos que, por desgracia, como cualquiera, ha tenido que hacer frente. Muy positiva. Y activa. Presumiendo de cuerpo serrano, una mirada vivaz y una amplia sonrisa que siempre ha exhibido con su abierto, afable carácter.