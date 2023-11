La mano negra de la filtración del affaire de Genoveva y Federico

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para tratar largo y tendido el tema del momento: la posible relación entre el príncipe Federico de Dinamarca y la mexicana Genoveva Casanova.

Una relación sobre la que la periodista Beatriz Cortázar ha trazado un detallado cronograma que no hace sino confirmar ciertos acontecimientos y aclarar otros. "Tras hablar varias ocasiones con Genoveva se pueden juntar las piezas del puzzle e ir sacando conclusiones", dijo Cortázar en Es la mañana de Federico.

"Genoveva ha querido salvar al Príncipe desde del minuto uno. Por la que se ha liado y la que se va a liar, porque esto no acaba aquí. La cronografía la tengo y hay cosas que no me cuadran. Ella me comentó que tenía amigos alemanes y mexicanos porque se mueve en muchos círculos sociales. La historia de que viene a Madrid a darse una escapada de Donaldson y quiere hacer un plan cultural flamenco castizo, que el amigo con el que iba a hacerlo tenía covid y no podía salir de casa y que le dijo a Genoveva…. eso suena raro".

"Pero él está ese día y al siguiente se va -continúa Cortázar-. La primera cita quedada él la recoge en su casa y se van al Thyssen. No hay imágenes. Es en un coche oficial del cuerpo diplomático que le ponen a él. Se van a ver la exposición de Picasso y allí andando se van al Retiro. No van por la zona de títeres, con más gente, sino por la zona menos habitada. Dan un paseo pero no hay fotos de nada. Las fotos empiezan en el portal de Genoveva porque vive al lado. Ahí se produce el cambio de vestuario, de abrigo, y donde después van al Corral de la Morería, donde también hay fotos".

¿Quiere decir que el "chivatazo" viene de Genoveva Casanova? Para la periodista y Federico Jiménez Losantos, no. "Genoveva no ha dado el chivatazo. Porque todo esto no le beneficia para nada, y no estaría fuera de España abrumadísima y con un susto que no sabe qué hacer. Tardará mucho en volver", dice Beatriz Cortázar en esRadio.

Jiménez Losantos lo tiene claro a este respecto: "Hay gente sin duda en Dinamarca que piensa que la sucesión del trono en este cabeza loca es un desastre. Y que la Reina tiene la mano larga a la hora de quitar de la sucesión a familiares lo ha demostrado. Vamos a suponer que, empezando por la propia Reina, hay un sector allí que dice que hay que quitar este tipo de en medio. Que eso va contra la Corona es dudoso, que va contra el heredero es indudable", dijo, apuntando a que la filtración podría venir del propio país de origen de Mary Donaldson y Federico de Dinamarca.