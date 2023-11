María Pombo, Carla Barber o Laura Matamoros: influencers rompen su silencio para protestar contra la amnistía

Numerosos influencers de nuestro país han roto su silencio en los últimas semanas para protestar contra la Ley de amnistía y el gobierno de Pedro Sánchez. Acostumbrados a mantener un perfil bajo en cuestiones políticas por miedo a insultos y acoso, han utilizado sus perfiles de redes sociales, donde cuentan con miles de seguidores, para pronunciarse en defensa de la democracia.

El caso más sonado es el de María Pombo, que confiesa que dejó de opinar "hace un tiempo porque parece que cada vez tenemos menos libertad". "Es tan triste lo que estamos viviendo que no me puedo quedar callada. Lo que está pasando en España es un claro ejemplo de que cada vez nos alejamos más de una democracia y una igualdad para todos los ciudadanos. La sed de poder a toda costa y a cualquier precio de personas con tanta responsabilidad es lo más peligroso para un país", escribe en Instagram, donde cuenta con más de tres millones de seguidores.

Ojalá más figuras públicas que diesen su opinión política sin complejos, sin miedo a la reacción de la gente. Qué grande, María Pombo. pic.twitter.com/lMFeIyrHpY — Hugo Escarpa (@hugoescarpa) November 10, 2023

"Las leyes deberían ser inquebrantables para todos, no solo para algunos y mucho menos para gente que odia y quiere separar España. Qué tristeza y qué injusticia", sentencia. En esta línea también se pronunció su amigo Tomás Páramo con un extenso texto en el que califica la situación de España como "grave" y que va "más allá de una cuestión ideológica". "Hasta ahora éramos todos iguales ante la ley, amparados por una Constitución creada para garantizar la convivencia y los derechos fundamentales de todos", reflexiona.

"Los pactos dejan de ser legítimos cuando el precio de estos quebrantan las reglas del juego democrático. Los acuerdos políticos son necesarios en una democracia pero su precio no puede ser quebrar el estado de Derecho". "No soy facha, soy española y esto me duele", escribe con más sencillez la sevillana Rocío Osorno. Por su parte, Marta Lozano acudió a la manifestación de su ciudad natal, Valencia, el pasado domingo: "Manifestación pacífica en contra de la amnistía y por la defensa de la democracia e igualdad de todos los ciudadanos".

Laura Matamoros, hija de Kiko Matamoros, confesó en varios vídeos que nunca se ha pronunciado "por miedo a que se me caigan campañas de publicidad o a la gente no le guste lo que opino". Sin embargo, animada por las numerosas manifestaciones que se están sucediendo desde hace una semana, la influencer rompió su silencio en contra de la amnistía y publicó una fotografía desde la manifestación en la Puerta del Sol de Madrid. También la doctora Carla Barber, "muy preocupada por la situación en la que nos encontramos". "No somos fachas. Aunque muchos intenten invalidad nuestro discurso con falacias, no podrán callarnos. Viva España y todos los españoles".