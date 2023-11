Manu Sánchez, diseñador y confidente de Carmen Sevilla, lanza su libro 'Secretos de un probador'

Cordobés de nacimiento, Manu Sánchez lleva en el mundo de la moda 25 años. Una carrera impecable gracias al tesón que siempre ha demostrado como el trabajador incansable que es. Desde muy niño tuvo claro que lo suyo era el diseño y la moda. De pequeño lo que más le gustaba era coser con una máquina antigua, que ya no se usaba, en vez de jugar con los demás niños al fútbol. Su madre siempre le apoyó, al igual que su tía Lala, y tuvo que enfrentarse a su padre, al no querer que su hijo se dedicase a coser. Pero afortunadamente no lo consiguió. En la actualidad es todo un referente en el mundo de la moda.

Su libro Secretos de un probador se presentó en La Casa del Reloj de Madrid , y la presentación corrió a cargo de periodistas y amigos del autor como Nieves Herrero, Pepa Chacón, Virginia Requena y el que firma esta crónica.

Manu Sánchez presentando el libro | Archivo

Como era de esperar, la recientemente desaparecida Carmen Sevilla estuvo muy presente en el acto, y Manu tuvo unas palabras muy cariñosas recordando a su amiga. "Me convertí en su modisto de cabecera, era muy cercana y especialmente cariñosa. La conocí cuando yo tenía 20 años, en los premios TP de Oro. Me acerqué a ella, porque siempre la admiré, y fue muy cercana. A partir de ese momento, ya quedé con ella, y tengo que decir que siempre me pagó todo lo que yo hice. Es más, me daba más dinero de lo que yo le pedía. Iba mucho a su casa y pasábamos horas juntos; me contó muchas cosas muy intimas que nunca desvelaré, y me regaló joyas de gran valor, por el cariño que me profesó. El recuerdo que tengo de ella es inmejorable. La última vez que la vestí fue cuando cumplió 80 años y organizó una fiesta en la que lució aquel conjunto rosa maravilloso. Sin lugar a dudas, Carmen ha sido un puntal en mi carrera, y por esa razón le dedico un capitulo completo en mi libro".

Fotografía de la presentación | Archivo

Manel, siempre ha apostado por la alta costura. "Es un trabajo mucho más complicado, y en necesario muchas horas de dedicación, hay que tener en cuenta muchos detalles, pero reconozco que es lo que me gusta. Tengo un gran cariño a Petro Valverde, y al día de hoy no se le ha dado el lugar que se merece, en el libro cuento como le conocí, al igual que a tantas clientas, como Diana Navarro, Charo Reina, Marian Conde, o María Vidal entre otras. Sin olvidar a hombres como Antonio Canales, o David de María.